Barça: Joan Laporta répond au Bayern et envoie une pique aux rivaux des catalans

Le président du FC Barcelone a répondu aux dernières attaques du Bayern Munich, notamment de l’entraîneur Julian Nageslamnn. Le dirigeant catalan a profité de l’occasion pour envoyer une petite pique aux rivaux du club catalan.

« Le seul club qui n’a pas d’argent, mais qui achète tous les joueurs qu’il veut. Je ne sais pas comment faire ça. C’est un peu bizarre, un peu fou », avait déclaré l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, au sujet du FC Barcelone après le transfert de Robert Lewandowski. Des propos qui n’ont pas plu au président des Culés, Joan Laporta, qui est un peu sorti de ses gonds.

« J’ai constaté une certaine méconnaissance et manque d’information de la part de certains des responsables , certains ont même déformé la réalité. Il est vrai qu’il y a un an nous étions dans une situation critique. Mais nous sommes un club de 122 ans avec des atouts très importants . Ils n’étaient pas conscients de la force et du soutien dont dispose ce club. Si je ne m’impliquais pas dans la façon dont ils dirigent le club, je leur demanderais de faire de même et de ne pas jouer avec nous. Laissez-les s’occuper des leurs » a déclaré le président du Barça face à la presse.

Je vois des rivaux un peu inquiets

Auteur d’un mercato phénoménal jusqu’ici, le FC Barcelone fait clairement peur à ses adversaires pour la saison prochaine. Chose que ne s’est pas empêché de faire remarquer Joan Laporta: « Je vois des rivaux un peu inquiets de la façon dont nous faisons les choses et cela veut dire que nous les faisons bien. Je respecte toutes les opinions, mais il est clair qu’elles sont concernées. C’est que nous redevenons compétitifs. On se verra sur le terrain ».

On imagine que cette petite attaque est destinée en particulier au rival de toujours, le Real Madrid. Les merengues qui avaient misé tout leur mercato sur le recrutement de Kylian Mbappé, ont dû faire face à une terrible désillusion lorsque ce dernier a décidé de prolonger au PSG. Le club madrilène a tout de même enregistré deux arrivées intéressantes avec Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni.