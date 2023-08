Barça: Ferran Torres récupère le numéro 7 de Dembélé

Ce mercredi, sur le site officiel de la Liga, le Barça a dévoilé les nouveaux numéros de ses joueurs. Et la petite nouveauté est le numéro 7 d’Ousmane Dembélé qui est désormais attribué à Ferran Torres.

Dans le monde du football, les rumeurs de transferts font souvent la une des médias et agitent les supporters. Ces dernières semaines, le nom d’Ousmane Dembélé est au centre de toutes les discussions, alors que le joueur se rapproche progressivement du Paris Saint-Germain (PSG) et s’éloigne inéluctablement du FC Barcelone. Le club catalan, quant à lui, entame un nouveau chapitre après avoir tenté en vain de conserver le talentueux Français.

Ce mercredi, le Barça a effectué un geste symbolique révélateur de cette transition. Sur le site officiel de la Liga espagnole, les nouveaux numéros de maillot des joueurs ont été dévoilés. Et le numéro 7, autrefois porté par le jeune attaquant français, a été attribué à Ferran Torres. Ce changement de numéro symbolise non seulement un transfert imminent, mais également la volonté du club de faire place à de nouveaux visages et à de nouvelles ambitions. Le numéro 11, quant à lui, a été cédé à Raphinha.

Ousmane Dembélé apparaît désormais sans numéro au FC Barcelone, ce qui laisse peu de doutes sur sa prochaine destination : le Paris Saint-Germain. Si l’officialisation de ce transfert traîne encore, il devrait être annoncé dans les heures ou les jours à venir. La page Ousmane Dembélé au FC Barcelone est donc indubitablement sur le point de se fermer.

