Barça: Ansu Fati veut le retour de Lionel Messi

Interrogé par la télé catalane TV3, Ansu Fati a milité pour le retour de Lionel Messi au FC Barcelone.

Souvent blessé la saison dernière, Ansu Fati semble en bonne forme physique lors de cette présaison avec le FC Barcelone. Le prodige catalan est d’ailleurs confiant pour le prochain exercice, assurant qu’il allait revenir à 100% de son niveau. «Je travaille pour y parvenir et je n’ai aucun doute qu’avec du travail et des sacrifices j’y arriverai et je serai le même qu’avant. C’est vrai qu’en ce moment je ne suis toujours pas à cent pour cent, mais je suis de mieux en mieux chaque jour», a-t-il confié à la télé catalane TV3.

Le numéro 10 du FC Barcelone a également été interrogé sur le mercato de son équipe, et un possible retour de Lionel Messi. «C’est clair qu’on forme une superbe équipe, très compétitive. Les renforts vont nous apporter beaucoup. Ce sont tous de grands joueurs (…) Si j’aimerais un retour de Messi ? Bien sûr ! Il pourrait donc avoir les adieux qu’il mérite, par la porte d’entrée, comme le numéro un de l’histoire devrait le faire», a expliqué Fati.

Pour rappel, récemment le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lui aussi avait ouvert grande la porte à un come-back de la Pulga: «Je pense, j’espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c’est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu’il y ait une fin bien plus heureuse».

Les Catalans ont t’il lancé une opération séduction pour rapatrier le septuple Ballon d’Or, qui évolue désormais au PSG?