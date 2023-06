Barack Obama: Ce geste incroyable de l’ex président américain envers sa femme fait sensation

Alors qu’ils ont posé récemment leur valise en Grèce pour profiter des vacances en famille, l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a fait montre d’un geste inattendu envers son épouse, Michelle Obama, révélant une fois de plus l’intensité de leur amour.

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, et son épouse, Michelle Obama, ont émerveillé les foules lors de leurs récentes vacances en Grèce. Pour la circonstance, Michelle Obama, resplendissante à l’âge de 59 ans, a attiré tous les regards avec sa tenue élégante et moderne. Elle arborait une combinaison sans bretelles d’un vert éclatant, complétée par un châle en résille et des baskets blanches. Son style impeccable témoignait de son sens inné de la mode, mettant en valeur sa silhouette gracieuse et son charme naturel.

Pendant ce temps, Barack Obama, en véritable gentleman décontracté, avait opté pour un ensemble à la fois confortable et tendance. Il avait choisi une chemise boutonnée d’un bleu élégant, qu’il avait associée à un jean blanc.

Mais c’est lors de leur visite à l’Acropole, l’un des sites les plus emblématiques de la Grèce antique, que le couple a particulièrement captivé l’attention. Alors qu’ils traversaient le musée, Barack Obama a témoigné publiquement de son affection pour Michelle en lui tapotant de manière ludique les fesses. Sur un autre cliché, sa main gauche était sur la joue droite de Michelle alors qu’elle montait les escaliers devant lui. Leurs filles, Malia et Sasha , étaient également à proximité.

