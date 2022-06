Ballon d’Or: Lionel Messi répond à Robert Lewandowski

Dans un entretien accordé à Tyc Sports ce lundi, Lionel Messi a répondu à Robert Lewandowski qui avait taclé l’Argentin apres que ce dernier ait remproté le Ballon d’Or 2021.

Annoncé comme favori pour le Ballon d’Or 2021, Robert Lewandowski a finalement été battu par Lionel Messi qui remportait la distinction pour la septième fois de sa carrière. Au moment de recevoir son trophée, l’Argentin avait rendu hommage à son rival Polonais estimant que ce dernier méritait de gagner le titre de meilleur joueur du monde.

Lewandowski avait réagi à cet hommage espérant que «la déclaration de Messi soit honnête, et que ce ne soit pas seulement des paroles en l’air». Invité à s’exprimer sur ces propos dans une interview accordée à Tyc Sports ce lundi, l’ancien capitaine du FC Barcelone a répondu sèchement.

«Honnêtement, je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a dit, mais je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance non plus. C’est tout, il peut dire ce qu’il veut et ça ne m’intéresse pas. Mais les mots que j’ai prononcés à l’époque venaient de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J’ai déjà dit qu’il méritait le Ballon d’Or, parce que l’année précédente, je pensais qu’il avait été le meilleur, mais l’année où je l’ai gagné, il ne l’était pas. J’ai simplement dit ça. Mais qu’il le prenne comme il le veut», a lâché Messi. Le message est clair, l’attaquant ne veut plus revenir sur ces polémiques qui tournent autour de son septième Ballon d’Or.