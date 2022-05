Ballon d’Or 2022: Habib Beye tranche entre Mané et Benzema￼

Grand soutien de Sadio Mané dans la course au Ballon d’Or 2022, Habib Beye s’est une nouvelle fois prononcé sur le trophée dont le vainqueur sera dévoilé en octobre prochain. Et pour le Sénégalais, l’ailier des Reds a peu de chance de remporter le sacre.

C’est la question qui passionne les débats depuis quelques semaines. Qui de Sadio Mané ou de Karim Benzema sera déclaré vainqueur du Ballon d’Or 2022 dont l’identité sera connue en octobre prochain. Auteurs d’une saison exceptionnelle avec leur club respectif, le Sénégalais et le Français sont les deux grands favoris pour la prestigieuse distinction individuelle.

Plusieurs observateurs du foot sur le vieux continent estiment cependant que la finale de la Ligue des champions qui aura lieu ce samedi contribuerait beaucoup dans la désignation du lauréat. Le choc de ce soir opposera le Real Madrid à Liverpool. Les Madrilènes, récemment sacré champions de Liga, visent leur 14è titre dans cette compétition contre le club de la Mersey qui espère arracher la victoire pour réaliser un triplé historique.

Mais pour Habib Beye, le prochain propriétaire du Ballon d’Or ne sera pas l’ailier des Reds. L’ancienne gloire sénégalaise pense que Karim Benzema remportera la distinction même si Liverpool battait le Real Madrid en finale de Ligue des champions ce samedi. Pour le consultant Canal +, l’ancien lyonnais a pris trop d’avance sur le récent vainqueur de la CAN.

« Il a tellement marqué les esprits que moi-même, compatriote, fan et défenseur ultime de Sadio Mané, je ne peux pas occulter ce qu’a fait Karim Benzema en termes de performance et de continuité, a admis le coach du Red Star dans les colonnes du journal Le Parisien. Benzema a de l’avance sur Mané. Il a marqué les esprits récemment en Ligue des Champions, il a été le joueur qui a changé le cours des matchs. Nul ne pourra crier au scandale s’il remporte le Ballon d’Or. J’ai tendance à penser qu’il l’a déjà gagné et que, avec une victoire en Ligue des Champions, il n’y aura plus de débat », a déclaré Habib Beye.