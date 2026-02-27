Aux César 2026 Alison Wheeler et Benjamin Lavernhe évoquent le dossier Epstein et un biopic de Jack Lang

La 51e cérémonie des César, organisée jeudi 26 février 2026 à l’Olympia et diffusée en clair sur Canal+, a été marquée par des temps forts contrastés : la remise d’un César d’honneur à Jim Carrey, des moments d’émotion sur scène, mais aussi des éclats de rire et des huées lorsque Benjamin Lavernhe et Alison Wheeler ont fait référence aux « dossiers Epstein » et à l’ancien ministre Jack Lang. Ces échanges ont suscité des réactions vives dans la salle et sur les réseaux sociaux, tandis qu’un hommage à Brigitte Bardot a provoqué des sifflets et un malaise à l’antenne.

La 51e cérémonie des César, organisée jeudi 26 février 2026 à l’Olympia et diffusée en clair sur Canal+, a été marquée par des temps forts contrastés : la remise d’un César d’honneur à Jim Carrey, des moments d’émotion sur scène, mais aussi des éclats de rire et des huées lorsque Benjamin Lavernhe et Alison Wheeler ont fait référence aux « dossiers Epstein » et à l’ancien ministre Jack Lang. Ces échanges ont suscité des réactions vives dans la salle et sur les réseaux sociaux, tandis qu’un hommage à Brigitte Bardot a provoqué des sifflets et un malaise à l’antenne.

Maître de cérémonie pour cette édition, Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie-Française, a détendu puis animé l’atmosphère en jouant la carte de l’ironie. En feignant d’ouvrir une enveloppe pour annoncer une nomination fictive, il a lancé : « Les nommés aux César dans le dossier Epstein sont… », déclenchant de larges rires dans l’Olympia. La boutade est intervenue dans une soirée déjà ponctuée d’humour et d’hommages, et a rappelé les récentes controverses médiatiques autour de l’affaire Epstein et des personnalités citées dans les enquêtes et reportages.

Quelques minutes plus tôt, Alison Wheeler avait aussi adressé des tacles à l’encontre de Jack Lang en remettant un prix. Elle a ironisé sur un prétendu projet de biopic dans lequel Benjamin Lavernhe incarnerait l’ancien ministre, ajoutant avec humour que le film était « en ce moment même sur un film, dont le financement est en cours, c’est le biopic de Jack Lang ». Ces répliques successives ont alimenté les réactions dans la salle et sur les plateformes en ligne, Jack Lang ayant vu son nom associé, selon plusieurs médias, à des révélations récentes liées à l’affaire Epstein.

Réactions et tensions autour de l’hommage à Brigitte Bardot

La cérémonie n’a pas été uniquement placée sous le signe de la dérision. Plus tard dans la soirée, après la diffusion d’un court magnéto retraçant la carrière de Brigitte Bardot, décédée en décembre 2025, plusieurs spectateurs présents à l’Olympia ont manifesté leur désaccord par des huées. Le geste a créé un moment de gêne perceptible à l’antenne et a rapidement été relayé sur les réseaux sociaux.

Sur la Toile, les réactions ont été partagées : certains internautes ont salué les personnes qui ont hué, estimant l’hommage inapproprié au regard des prises de position passées de l’actrice, tandis que d’autres ont dénoncé le traitement affiché en direct dans la salle. Ces échanges en ligne ont mis en lumière la polarisation des réactions autour de figures du cinéma dont la postérité publique demeure sujette à controverse.

La soirée aux César, qui a également rendu hommage à des œuvres et à des artistes du cinéma français et a remis notamment un César d’honneur à Jim Carrey, a donc alterné entre célébration, humour acéré et épisodes de tension parmi le public.