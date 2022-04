Aubameyang: « J’ai parlé à Eto’o de comment je pourrais devenir un meilleur joueur »

Déjà indispensable au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang enchaine les bonnes prestations avec les Blaugranas. L’attaquant gabonais s’est incontestablement fait un nom dans le milieu du foot. Un exploit dû en partie aux conseils à lui prodigués par ses ainés Samuel Eto’o et Didier Drogba.

S’il n’a pas encore dépassé Samuel Eto’o et Didier Drogba en terme de palmarès, Pierre-Emerick Aubameyang voue cependant une admiration sans pareille pour les légendes africaines. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs africains de sa génération, le capitaine du Gabon a grandi en prenant pour exemple l’ancien attaquant de Chelsea et l’ex buteur du Barça.

La Panthère gabonaise ambitionne atteindre la grandeur de ces deux légendes du football africain. Dans un entretien avec le média officiel de l’UEFA, l’attaquant du FC Barcelone a révélé que le Camerounais et l’Ivoirien ont été de grandes influences dans sa carrière.

«Drogba et Eto’o m’ont beaucoup aidé. J’ai parlé à Eto’o de sa belle carrière et de comment je pourrais devenir un meilleur joueur. Drogba m’a parlé après que j’ai remporté le prix du joueur africain de l’année il y a quelques années de cela. Ce sont des détails qui m’ont fait très plaisir et m’ont amenés à progresser encore plus», a déclaré l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et d’Arsenal.

