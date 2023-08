Attaques au Niger: la CEDEAO condamne et appelle au rétablissement de l’ordre constitutionnel

La CEDEAO exprime sa consternation face aux récentes attaques meurtrières perpétrées par des groupes armés au Niger. Elle adresse ses condoléances au peuple nigérien et exhorte les dirigeants militaires à rétablir l’ordre constitutionnel pour faire face aux défis sécuritaires croissants.

La République du Niger, membre de la CEDEAO, a été le théâtre de tragiques attaques menées par des groupes armés, causant la perte de nombreux soldats nigériens. La CEDEAO, profondément attristée par ces événements, condamne fermement ces actes odieux et exprime ses sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’au peuple nigérien tout entier.

Ces attaques surviennent dans un contexte particulièrement préoccupant, alors que le pays est aux prises avec des défis sécuritaires majeurs. La tentative de coup d’État contre le Président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, a encore exacerbé l’instabilité politique et sécuritaire au Niger. La CEDEAO appelle les dirigeants militaires du Conseil National pour le Salut du Peuple (CNSP) à rétablir rapidement l’ordre constitutionnel, garantissant ainsi une transition pacifique et légitime du pouvoir.

La sécurité nationale demeure une priorité cruciale pour le Niger et ses partenaires régionaux. La CEDEAO encourage les dirigeants militaires à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et l’insécurité qui menacent la stabilité de la région. Les États membres de la CEDEAO sont déterminés à soutenir le Niger dans ses efforts pour rétablir la sécurité et maintenir la paix.