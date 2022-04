Attaque terroriste au Bénin: la Turquie exprime sa compassion aux familles des victimes

Le Bénin a enregistré dans la journée du Lundi 11 Avril 2022, une nouvelle attaque terroriste dans le Parc Pendjari situé à l’extrême nord-ouest du pays, dans le département de l’Atacora. Cinq éléments des forces armées ont succombé à cette nouvelle attaque. Solidaire du peuple béninois, le premier diplomate de la République de la Turquie près le Bénin a exprimé sa compassion aux familles des victimes.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que cinq soldats béninois ont été tués et un soldat a été blessé lors d’une attaque terroriste perpétrée le lundi 11 Avril dernier au nord-ouest du Bénin », peut-on lire dans un communiqué de l’ambassade de la République de la Turquie. A travers ce message, le premier diplomate turque exprime toute sa compassion aux familles des cinq soldats qui ont perdu la vie lors de l’attaque terroriste du début de semaine.

« Nous condamnons fermement cette attaque terroriste odieuse. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des soldats qui ont perdu la vie, au gouvernement et au peuple amis et frères du Bénin et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés« , précise le communiqué de l’ambassade de la Turquie.