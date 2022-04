Atletico vs Man City : Diego Simeone assume son style défensif

En conférence de presse ce mardi, avant d’affronter Manchester City, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Diego SImeone a assumé ses choix tactiques ultras défensifs avec l’Atletico Madrid.

Ce mercredi, l’Atletico Madrid retrouve Manchester City pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Après leur courte défaite contre les Citizens (0-1) lors du match aller, les Colchoneros conservent l’espoir d’une qualification pour le tour suivant, mais il faudra faire un meilleur match offensif que lors de la première manche. En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur madrilène espère que son équipe aura plus d’occasions, même s’il refuse de remettre en question son style jugé trop défensif.

«Il est clair que nous n’allons pas beaucoup nous éloigner de ce en quoi nous croyons. J’espère que nous pourrons trouver de meilleures transitions, que nos footballeurs cadres auront une soirée inspirée et fantastique», a lâché el Cholo, qui a assuré ne pas prêter oreille aux critiques. «Les mots sont gratuits et nous avons tous notre opinion. Entre collègues, il y a des règles et, moi, je m’en impose une, respecter les autres, toujours, toujours.»

Pour rappel, lors du match aller Diego Simeone avait aligné son équipe dans un 5-5-0 inédit, dans lequel tous ses attaquants défendaient dans leur surface de réparation. Résultat des courses, les Colchoneros avaient terminé le match sans la moindre frappe cadrée, déclenchant les critiques de toute la presse européenne.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer