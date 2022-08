Athlétisme: Noélie Yarigo qualifiée pour le championnat du monde Budapest 2023

La sprinteuse béninoise, Noélie Yarigo, a validé son ticket pour le championnat du monde d’athlétisme qui aura lieu en 2023 à Budapest en Roumanie après avoir décroché les minima mondiaux au meeting de Rovereto en Italie, mardi.

Après les Mondiaux d’athlétisme à Eugene aux Etats-Unis où elle a échoué aux portes des finales, Noélie Yarigo va de nouveau tenter sa chance. L’athlète béninoise s’est qualifiée pour le championnat du monde d’athlétisme qui aura lieu en 2023 à Budapest en Roumanie. La Gazelle de Pendjari a en effet validé son ticket pour la compétition après avoir décroché les minima au meeting de Rovereto en Italie, mardi.

La jeune femme a fini sa course avec un chrono de 1’59’75, qualificatif pour le tournoi mondial. Une belle performance sur le plan individuel pour la Béninoise qui s’offre également sa troisième meilleure performance de toute sa carrière. Une progression remarquable pour la Béninoise malgré ses 36 ans. L’athlète avait en effet fait un temps de 1’59’12 à Rio au Brésil en 2016 avant d’enregistrer un chrono de 1’59’74 à London l’année d’après.

Aux Hungarian Athletics Grand Prix, trois semaines après sa désillusion à Eugene, Yarigo avait accroché la deuxième place sur le podium. La sprinteuse avait fait un chrono de 2min 01sec, derrière le vainqueur, l’éthiopienne Welteji Diribe (1min 59sec 33) et devant l’américaine Feldmeier Brooke (2min 01sec 41). Un petit exploit qui avait visiblement fait un grand bien à la native de Pendjari qui s’était félicitée après sa course. « Une 2ème place et une” saison best “dans une course très relevée à l’hungarian grand prix. Je suis tellement heureuse pour cette belle régularité cette année« , avait-elle posté sur les réseaux sociaux.