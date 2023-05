Athlétisme: l’ex-championne du monde du 100 m Tori Bowie est décédée à 32 ans

-Publicité-

La championne du monde du 100m et triple médaillée olympique américaine Tori Bowie est décédé ce mercredi 3 mai à l’âge de 32 ans.

Tori Bowie est décédée ce mercredi à l’âge de 32 ans, rapporte son agence de management sans préciser la cause de sa mort. « Nous sommes anéantis de devoir partager cette très triste nouvelle, Tori est décédée », explique Icon Management sur Twitter. « Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une sœur. Tori était une championne, un phare qui brillait si fort. Nous avons le cœur brisé et nos prières vont vers sa famille et ses amis. »

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4