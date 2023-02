Athlétisme: l’éthiopien Lamecha Girma s’offre le record du monde du 3000 m steeple en salle

L’athlète éthiopien, Lamecha Girma, a battu le record du monde du 3000 m en salle, ce mercredi a Liévin en France. Une nouvelle démonstration de force pour le spécialiste du steeple qui range au placard un record vieux de 25 ans.

Lamecha Girma, athlète éthiopien de renom, a pulvérisé de plus d’une seconde le record du monde du 3 000 m en salle lors du meeting de Liévin (Pas-de-Calais) qui s’est tenu ce mercredi. Le précédent record du monde, détenu par le Kényan Daniel Komen depuis plus de 25 ans, avait été établi à Budapest en 1998 avec un temps de 7 minutes et 24 secondes et 90 centièmes.

Girma, âgé de seulement 22 ans, a mené la course de bout en bout, suivi de près par l’Espagnol Mohamed Katir qui a quant à lui battu le record d’Europe avec un temps de 7 minutes et 24 secondes et 68 centièmes, également inférieur à l’ancien record du monde. Cette performance exceptionnelle témoigne de la grande forme des athlètes présents à ce meeting de haut niveau.

Spécialiste du 3 000 m steeple en extérieur, Girma s’est distingué en remportant la médaille d’argent sur 3 000 m aux Mondiaux de 2022 en salle, tout en décrochant la médaille d’argent aux Mondiaux de Doha en 2019 ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Sa capacité à exceller dans des conditions différentes témoigne de son talent incontestable et de sa maîtrise technique remarquable.

Il est intéressant de noter que Girma avait déjà brillé sur cette même piste de Liévin en 2021, où il avait obtenu la troisième place avec un temps de 7 minutes et 27 secondes et 98 centièmes lors d’une course remportée par son compatriote Getnet Wale. Ce dernier avait manqué de peu le record du monde, ne s’inclinant que de 8 centièmes de seconde face au temps de référence.

Avec sa nouvelle médaille d’or, Lamecha Girma confirme un peu plus sa position de leader incontesté dans sa discipline. Son talent et sa maîtrise impressionnante témoignent d’un athlète hors pair, dont les exploits ne cessent de fasciner le monde de l’athlétisme.