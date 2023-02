Athlétisme: après la France, Noélie Yarigo enchaîne en Espagne

Après son exploit au World Indoor Tour Silver à Val de Reuil en France en début du mois, Noélie Yarigo vient de s’offrir le 800m dames à Indoor Tour Gold à Madrid. Une nouvelle performance que la sprinteuse dédie à son Dieu.

Visiblement, le mois de février est celui des couronnes pour Noélie Yarigo. Victorieuse du 800 m féminin lors du World Indoor Tour Silver à Val de Reuil en France le 4 dernier, avec un temps de 1 min 59 secondes 29 tierces, sa meilleure performance mondiale de l’année, « l’amazone » de Matéri a encore fait parler d’elle.

Cette fois-ci, c’est en Espagne que la sprinteuse béninoise a exporté ses talents. La jeune athlète a en effet fini première dans sa catégorie lors de l’Indoor Tour Gold à Madrid. Grande favorite pour ce tour, la Béninoise a bouclé la boucle avec un chrono de 2:01.47. Une course très rapide pour Yarigo, puisqu’elle a passé la barre des 400 en 59.31.

Sur le podium, l’ambassadrice béninoise est accompagnée par l’Australienne Catriona Bisset , avec 2:01.74, et qui avait été la gagnante l’an dernier, et l’Ougandaise Winnie Nanyondo, avec 2:02.02. Ce fut cependant une course très difficile pour l’enfant du pays, la championne espagnole, Lorea Ibarzabal, qui a finalement terminé septième avec 2:02.46.

De son côté, Noélie Yarigo ne s’est pas prié pour savourer son nouvel exploit qu’elle dédie à l’Eternel. « Aujourd’hui, je me sens pousser à t’offrir la reconnaissance qui te revient pour tout ce que tu as fait pour moi« , a déclaré l’athlète dans un post sur sa page Facebook. « Je ne manquerai pas de te célébrer en attendant mieux, quand je le ferai en ta présence pour toujours, gratifiée du bonheur et de la Grâce qui sont en Toi seul », a ajouté Noélie Yarigo qui semble déjà tourner vers d’autres défis.