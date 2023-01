Astuces: redonnez de l’éclat à vos ustensiles de cuisine avec cette nouvelle recette de grand-mère

Malgré tous vos efforts, vous n’arrivez toujours pas à vous débarrasser de ces traces et taches sombres. Et vous désespérez de ne plus voir vos ustensiles briller à nouveau comme au premier jour ! Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin de vous tuer à la tâche ni de faire des dépenses inutiles. Essayez cette nouvelle recette qui ne coûte rien du tout.

Le plus souvent, vous jetez les pelures de pomme après avoir mangé le fruit. Or, elles sont utiles à mille fins. Elles peuvent être utilisées pour créer des recettes intéressantes, mais aussi certaines tâches ménagères, comme e l’entretien des ustensiles de cuisine en aluminium.

Dans une casserole, mélangez les pelures avec de l’eau puis chauffez le mélange jusqu’à ébullition. Laissez reposer une trentaine de minutes puis à l’aide d’une éponge imbibée de ce mélange, frottez les ustensiles. Rincez à l’eau claire. L’acide contenu dans la peau des pommes est un excellent détachant. Il vous aidera à éliminer les taches les plus tenaces sur les objets en aluminium.