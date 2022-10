Astuces : nettoyez en profondeur votre four avec ces 02 méthodes simples

Le four est l’un des appareils électroménagers, qui n’offre pas la facilité d’être nettoyé. Entre les résidus graisseux, de nourriture et les mauvaises odeurs, un four se salit très vite. Il est important de bien l’entretenir pour éviter de transpirer en le nettoyant. Essayez alors ces deux méthodes.

Faire la cuisine n’est pas forcément chose aisée pour tout le monde et le nettoyage encore moins, surtout celui du four. Or dans la règle générale, le four doit être nettoyé une fois par semaine. Pour venir à bout des incrustations, certaines ménagères expérimentées emploient une méthode rapide et efficace. Voici pour vous deux astuces pour vite éliminer les déchets de votre four.

La « méthode du bol » de vinaigre dans le four

Inutile de se procurer des produits conventionnels pour récurer les parois sales et encrassées du four. Vous avez sans doute dans le placard une bouteille de vinaigre blanc que vous pouvez utiliser à cet effet. Réputé pour son action dégraissante, désinfectante et désodorisante, ce produit vous aidera à décoller les différentes incrustations sur les parois du four. Il suffit de le mélanger avec de l’eau et de faire bouillir la solution dans une casserole. Versez le tout dans un bol allant au four et placez-le à l’intérieur de ce dernier à une température de 180°C. Patientez une trentaine de minutes avant d’aérer le four. La vapeur va ainsi ramollir les incrustations et rendre le nettoyage plus simple à réaliser. Il ne vous reste plus qu’à passer une éponge abrasive pour retirer les résidus de saletés et un chiffon propre imbibé de vinaigre pour compléter l’opération.

La « méthode du bol » de jus de citron dans le four

La méthode du bol peut être réalisée avec un autre ingrédient naturel : le citron. Cet agrume, connu pour ses nombreuses propriétés nettoyantes et détachantes, sera un allié précieux pour le nettoyage de votre four. Pour appliquer cette méthode, vous aurez besoin cette fois-ci de deux bols de jus de citron. Utilisez le premier pour humidifier toutes les surfaces du four à l’aide d’une éponge imbibée de jus de citron. Placez ensuite le second bol à l’intérieur de l’appareil puis faites-le chauffer à une température de 250°C pendant une trentaine de minutes. Laissez refroidir puis à l’aide d’une éponge, débarrassez-vous de toutes les saletés avant de rincer à l’aide d’un chiffon humide propre. Le citron va éliminer les résidus graisseux tout en laissant un doux parfum d’agrume à l’intérieur du four.