Astuces : dégivrez votre congélateur avec cet ingrédient utilisé à la cuisine

Pour le bon fonctionnement de tous appareils électro-ménagers, l’entretien est de mise. C’est pourquoi, nous vous proposons dans cet article une astuce très efficace, mais méconnue du grand public pour dégivrer vos congélateurs à la maison.

En effet, un congélateur contenant du givre (glace) peut être moins efficace et consommer plus d’électricité. C’est pourquoi il urge de le dégivrer de temps en temps. Il existe même une option qui permet le dégivrage automatique, sur certains modèles de congélateurs. Cependant, si votre appareil n’en possède pas, il n’y a pas de panique. Voici une astuce simple qui pourra vous aider en un laps de temps.

Il ne s’agit pas d’une technique si populaire et pourtant, elle fait assurément ses preuves pour le dégivrage des congélateurs. Elle consiste tout simplement à utiliser le célèbre condiment qu’est le sel pour entretenir l’intérieur de votre appareil. Et pour cause, le simple fait de saupoudrer l’ingrédient sur les différentes zones givrées, est capable de les faire fondre.

Avant de procéder à la technique, veuillez d’abord éteindre l’appareil. Une fois que vous aurez répandu du sel ou encore du gros sel sur les zones à traiter, laissez agir le condiment pendant 15 minutes au minimum. Cette durée variera en fonction de votre type de congélateur.

Pour finir, vous aurez certainement besoin d’une spatule en plastique ou en bois pour gratter la glace. Grâce au sel, le retrait de l’excès de givre devrait être bien plus simple. Il ne vous reste plus qu’à utiliser un chiffon propre pour faire sécher les parois avant de rebrancher l’appareil.