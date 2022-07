Astuces: débouchez vos éviers avec une tasse de sel

Les canalisations de la cuisine ont tendance à vite se boucher à cause des résidus alimentaires et de la graisse qui se solidifie avec le temps. Il urge donc de trouver des solutions adéquates pour les déboucher en attendant de faire appel à un professionnel. Découvrez ici l’astuce du sel.

Le simple fait de verser du sel et de l’eau bouillante, peut faire des merveilles contre la graisse et les dépôts de savon dans l’évier. Cela vous évite donc l’utilisation des produits chimiques nocifs. Pour ce faire, on vous recommande d’utiliser cette solution avant de vous coucher et de la mélanger à d’autres ingrédients pour que son efficacité soit optimale.

Cette astuce peut se faire en deux temps. Commencez par verser du gros sel dans l’évier de la cuisine en ajoutant également de la levure chimique puis ajoutez une dose de vinaigre blanc. Notez que le sel iodé peut tout aussi faire l’affaire. Laissez agir les ingrédients pendant une minute, le temps qu’ils moussent et laissez agir toute la nuit. Par la suite, vous allez verser environ 3 litres d’eau bouillante dans le drain pour rincer complètement la tuyauterie de l’évier. Abstenez-vous toutefois d’utiliser de l’eau bouillante si votre plomberie est essentiellement faite de tuyaux en PVC ou si vous avez des éviers en porcelaine. Si c’est le cas, contentez-vous d’une eau chaude à la place. Ce procédé va permettre au sel et aux autres ingrédients de décomposer l’essentiel de la graisse au fur et à mesure qu’ils s’écoulent dans la canalisation.