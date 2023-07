Astrologie : votre plat préféré selon votre signe du zodiaque

- Publicité-

« Vous êtes ce que vous mangez », dit-on souvent. Eh oui, découvrez dans cet article les plats préférés de chaque profil zodiacal.

Tout comme votre signe du zodiaque peut déterminer certains traits de votre personnalité, il peut aussi vous donner des indications sur votre profil food. Retrouvez ci-dessous, votre plat préféré selon votre signe du zodiaque.

Bélier

C’est bien connu, le Bélier est un signe impulsif qui prend souvent des décisions sur un coup de tête. Ainsi, ce signe commande souvent de la nourriture sans réfléchir, en suivant ses envies. Même s’il aime les plats copieux, comme le traditionnel steak-frites, il adore manger des sandwichs ou des kébabs.

- Publicité-

Taureau

Ce signe astrologique est incontestablement le plus gourmand du zodiaque. Pour lui, manger est synonyme de plaisir. Le Taureau aime les plats copieux et traditionnels, qu’il partage avec ses proches, et a une préférence pour tout ce qui est à base de pâtes. Amateur de fromage, son péché mignon est sans aucun doute la raclette.

Gémeaux

Le Gémeaux est un signe très curieux qui adore découvrir le monde qui l’entoure. Ainsi, il n’hésitera pas à goûter des plats qui viennent de cultures différentes, comme la paëlla, les burgers ou la nourriture asiatique. Pour lui, la nourriture lui permet de voyager.

Cancer

Le Cancer est très attaché à sa famille. Il adore partager des plats avec ses proches autour d’une grande table. Tous les plats traditionnels lui feront plaisir. Ce signe est également un grand amateur de poisson : il adore le saumon et a un faible pour les sushis.

- Publicité-

Lion

Le Lion n’aime pas cuisiner et il préfère commander s’il veut se faire plaisir. Même s’il aime les plats copieux et traditionnels, il aime aussi se surprendre en goûtant des plats plus originaux comme les tapas ou les poke bowl.

Vierge

Ce signe est celui qui mange le plus sainement, puisqu’il fait très attention à sa santé. Un peu hypocondriaque, la Vierge fait attention à manger des repas équilibrés et sains. Ainsi, elle aime les salades, l’avocat et les quiches : le principal, c’est de manger léger.

Balance

La Balance a un faible pour la cuisine étrangère. Comme le Gémeaux, elle adore découvrir des plats pour voyager le temps d’un repas. La Balance aime particulièrement les plats épicés et adore les tapas, le chilli con carne et les burritos. Ce signe est aussi très friand de sucreries une fois la nuit tombée.

- Publicité-

Scorpion

Le Scorpion aime manger dans une ambiance conviviale, avec ses amis ou sa famille. Rien de tel d’un plat simple et qui se partage comme la pizza. Quand il reçoit ses proches chez lui, il devient un vrai cordon-bleu et fait tout pour faire plaisir à ses invités en préparant de bons petits plats.

Sagittaire

Comme le Scorpion, le Sagittaire aime cuisiner pour régaler ses invités. Toutefois, ce signe a tendance à être tête en l’air, ce qui peut l’amener à sauter des étapes dans sa recette ou à oublier des ingrédients. Heureusement, ce signe a un vrai talent pour la cuisine et sait réparer ses erreurs. Le Sagittaire aime particulièrement cuisiner des repas simples comme des fajitas, du risotto et du poisson.

Capricorne

Le Capricorne commande souvent en hiver, lorsqu’il commence à faire froid et qu’il ne veut pas sortir. Ce signe aime être fidèle à sa petite routine : il prend toujours la même chose dès qu’il commande, même s’il se dit qu’il va changer à chaque fois. Le Capricorne aime tout ce qui est simple comme les lasagnes, la salade et la soupe.

Verseau

Le Verseau aime se préparer des petits plats.Il n’oublie jamais d’emporter son récipient de la marque Tupperware® au travail pour se régaler pendant sa pause déjeuner avec une recette qu’il a préparé lui-même. Ce cordon-bleu adore suivre toutes les nouveautés culinaires et tester de nouvelles recettes. Ce signe a également un faible pour les crêpes et les pâtisseries.

Poissons

Pour les Poissons, manger est synonyme de partage et de convivialité. Ce signe déteste manger seul et préfère se réunir avec sa famille autour d’un bon repas. Quand il est loin de ses proches, il aime se préparer des plats qui lui rappellent son enfance, comme des coquillettes au jambon. Enfin, le Poisson aime les produits frais et de qualité, comme du poulet ou du saumon frais.

Articles similaires