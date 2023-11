Astrologie : les prévisions astrales de la semaine du 06 au 11 novembre 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir. Amour, amitié, argent, santé, bonheur, travail,… Retrouvez les prévisions des astres pour vous cette semaine.

Bélier

Vous entretenez un « flirt » amoureux dans le sens que vous n’arrivez pas à vous passer de cette personne même si vous ne sentez pas que c’est de l’amour. Vous recevrez une offre de travail intéressante. Vous vous direz alors qu’elle tombe bien puisqu’un contrat a été annulé ou reporté. Bref, ce qui sortira par une porte entrera par une autre.

Taureau

Marquée par une influence toute particulière de la Lune, la période qui débute est favorable à la concentration et à l’application. Cela devrait vous permettre d’atteindre des objectifs fixés de longue date, grâce à une implication particulièrement importante dans tous vos travaux en cours. L’aboutissement de ces missions vous ouvre de nouvelles perspectives intéressantes et vous tirez avantageusement parti de vos bonnes dispositions pour analyser la situation avec sérieux et professionnalisme.

Gémeaux

Vous vivrez d’intenses et savoureux moments amoureux. En revanche, vous entretenez des doutes qui se promènent parfois en montagnes russes. Vous vous taillerez une place de choix au travail. Les métiers liés à l’information ou à la communication sont favorisés. Ou bien un nouveau projet vous donnera la chance d’exceller.

Cancer

D’un naturel incroyablement calme, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de colères, dirons-nous, semestrielles. Une fois tous les 6 mois environ, il vous arrive de sortir de vos gonds sans que ni votre partenaire (ni vous-même peut-être) ne compreniez pourquoi. La présence concomitante de Mars et du soleil dans votre ciel laisse penser que cette semaine sera celle de votre fameuse explosion biannuelle. Puisque vous voilà prévenu, profitez-en pour éloigner votre partenaire quelques jours.

Lion

Vous entrez dans une période faste où tout vous réussit en amour. Le désir d’engagement amoureux est tellement plus sincère lorsque l’amour est au rendez-vous ! Vous recevrez une proposition, une offre de travail ou la direction vous pressentira pour un poste à l’étranger. Vous aurez donc les bonnes cartes en main afin de faire progresser votre carrière artistique, d’affaires ou professionnelle.

- Publicité-

Vierge

Il avait disparu des radars, mais il revient enfin sur l’écran de vos neurones. Vous n’avez jamais vraiment pu oublier cet ami d’enfance. Tour à tour partenaire de fous rires et de soirées endiablées, il avait cette place si particulière dans votre vie que personne n’a pu et su le remplacer. Pourtant, l’envoi d’un message cette semaine a suffi à faire tout repartir comme si ces cinq ans de coupure n’avaient jamais existé. Pour sur, vous allez rattraper le temps perdu tout en partageant une foule de choses.

Balance

Un problème « d’anxiété » doit-être réglé et une amie chère vous aidera à trouver une alternative ou un point d’ancrage qui vous permettra de sortir de cet état d’être intérieur. Ou c’est l’être aimé qui est très affecté par l’angoisse. Un éclair de génie vous traversera l’esprit et vous pourrez alors résoudre une problématique professionnelle, d’affaires ou artistiques importante.

Scorpion

Cette semaine, risque de remue-méninges en vue ! En effet, plus qu’une décision, la sentence devrait littéralement agir sur votre quotidien. Alors, prenez les choses avec un minimum de recul. Préparez-vous à relever ce défi. De toute manière, peu importe la nature de votre choix, l’analyse de tous risques encourus demeure indispensable. Pour y parvenir sans trop y laisser des plumes, la meilleure solution reste d’en parler avec ses essentiels. Mieux qu’un coach de vie, votre entourage va vous pousser à vous dépasser !

- Publicité-

Sagittaire

Le partenaire amoureux saura comment vous surprendre, susciter votre désir et de belle manière en plus. Vous avez l’impression qu’un patron vous met sur la tablette, qu’il n’emploie pas vos compétences à leur juste valeur. En revanche et si c’était réellement le cas, une importante relation professionnelle se portera à votre rescousse.

Capricorne

Le temps de finir cette semaine que l’autre recommence. Et force est de constater que rien ne change. Et si… vous mettiez un grand coup de pied dans ce château de cartes ? Attention, on ne vous demande pas d’effectuer ça brutalement. Par souci de préservation de votre entourage, vous avez tendance à prendre des distances le temps d’aller mieux. Cependant, veillez à ne pas répéter trop souvent cette technique de la carapace. Certains pourraient mal le vivre autour de vous. Quand une main s’ouvre, l’autre la serre. Plus qu’un principe de vie, c’est un moyen de survie.

Verseau

L’amoureux mettra votre patience à dure épreuve. Ou bien la femme de votre vie vous reproche votre trop grande proximité comme si vous étiez trop présent, trop là… l’amour est parfois rempli de mystères. Un patron ou une tête dirigeante reportera une décision. De nouvelles initiatives se révéleront payantes. Aussi, la carrière artistique semble plus prometteuse.

Poisson

Après des efforts insurmontables pour mener une vie de couple épanouissante, vous rejoignez les conclusions de Renaud « Vivre libre, c’est souvent vivre seul ». Poussé par les ailes d’Uranus, vous partez à la reconquête de vous-même. Vous prônez l’individualisme et considérez l’existence à deux comme le tombeau de l’autonomie. Entendre parler d’un « nous » vous hérisse désormais le poil. Vous avez hâte de vous affirmer, hâte d’en revenir au « je », hâte de vous lever le matin en vous saluant d’un « Je fais ce que je veux ».