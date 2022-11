Astrologie : les natifs de ces 03 signes du zodiaque ont un niveau d’intelligence très élevé

Autant que nous sommes, nous sommes tous intelligent. Cependant, le niveau d’intelligence est beaucoup plus élevé chez les natifs de certains signes du zodiaque que d’autres. Découvrez le trio ayant un quotient intellectuel plus élevé.

Le quotient intellectuel, ou QI, est le résultat d’un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée de l’intelligence humaine. Il est généralement mesuré par un psychologue pour des raisons qui peuvent être éducatives ou psychiatriques. Voici les profils zodiacaux qui ont un niveau d’intelligence très élevé.

Verseau

Considéré comme le signe le plus indépendant du zodiaque, le Verseau trouve toujours le moyen de se débrouiller seul et de prendre des décisions rationnelles sans tergiverser. Doté d’un niveau élevé d’intelligence analytique, il a un réel besoin de changer le monde. A travers des recherches et l’ébullition de son esprit créatif, le natif de l’élément Air compte plusieurs inventions à son actif. Il aime les débats intellectuels et profonds et défend ses opinions sans se cacher, quitte à casser les codes. Ce qui fait du Verseau le signe le plus intelligent, c’est aussi sa capacité à analyser les situations, sa sociabilité, sa faculté à s’adapter à toutes les situations. En plus de son intelligence, son intuition légendaire lui vient en aide pour anticiper les complications que lui-même risque de créer à cause de son caractère versatile, son intolérance pour les règles ou encore son côté provocateur qui peut parfois être mal pris.

Scorpion

Le mystérieux du zodiaque a en revanche une intelligence plus perspicace. Il serait capable d’évaluer et de comprendre de manière tout à fait réaliste le monde dans lequel il vit. On peut dire que le Scorpion ne lâche jamais l’affaire et va toujours de l’avant quoi qu’il arrive pour terminer ce qu’il a entamé. Rêveur et passionné vous dites ! Oui certes, mais il demeure réaliste avec les pieds sur terre pour réaliser ses rêves même les plus fous. Son intelligence perceptuelle et sa perspicacité lui permettent de ressentir les choses à l’avance. Il a le pouvoir d’utiliser toute information à travers ses sens. Sa force mentale est exceptionnelle. De plus, il n’a pas volé sa réputation d’excellent négociateur qu’il tente d’amplifier avec son charme naturel. Aimant tout contrôler, têtu, colérique avec un côté sombre et froid, ses défauts ne le rendent pas moins charmeur.

Balance

Toujours selon Neil Crabtree, le natif de la Balance a beaucoup d’intelligence mentale au même titre que les Gémeaux. Sociable de nature, il recherche avant tout l’équilibre dans ses relations et abhorre tout ce qui est superficiel. Il préfère se libérer des stéréotypes et des préjugés et préfère construire ce qui est durable et authentique. Sa diplomatie fait de lui un habile négociateur pour résoudre un conflit et assurer le rôle d’intermédiaire dans n’importe quelle situation affrontant deux parties. Ce qui rend ce natif de l’élément Air particulièrement intelligent c’est son côté pragmatique, aimant analyser les faits, observer et ne croire que ce qu’il voit réellement. Il sait garder son calme dans les situations stressantes et faire preuve de lucidité en cas de « tempête ». On peut dès lors attribuer au signe de la Balance une intelligence pratique, émotionnelle et intuitive. Ce panel d’intelligence le rend fascinant avec un charme irrésistible.