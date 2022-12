Astrologie : le destin de ces 03 profils zodiacaux changera au cours de cette semaine

Nous tendons progressivement vers la fin de l’année 2022. Et cette fin d’année sera rose pour les natifs de certains signes du zodiaque. Découvrez le trio gagnant.

Certains profils zodiacaux seront plus chanceux que d’autres au cours de cette semaine du 12 au 18 décembre 2022. A en croire les prévisions astrales, trois signes du zodiaque seront plus favorisés par les astres durant cette semaine. Voici les trois signes concernés.

Lion

La créativité et la productivité sont les mots d’ordre de cette semaine, surtout avec le Soleil, votre planète dominante, forme un sextile avec Saturne. Si vos relations ont été un peu tendues ces derniers temps, ce mouvement cosmique vous apportera sans doute un brin de sérénité et de détente. Dès lors que la planète de la communication, Mercure et la planète rebelle, Uranus, se connectent, cela suscitera des réflexions et des idées susceptibles d’apporter des changements majeurs dans votre secteur professionnel. Durant cette semaine, vous serez en mesure de surmonter toutes les difficultés qui vous empêchent d’être heureux et vous pourrez enfin profiter pleinement de chaque instant de votre vie. Vous qui êtes nées sous le signe du zodiaque Lion, les étoiles vous conseillent de vous tourner vers votre moi intérieur pour pouvoir changer votre destin pour le mieux. En effet, quoiqu’il reste encore quelques semaines avant la fin de 2022, vous avez hâte de commencer la nouvelle année, car tout ce qui vous intéresse c’est votre avenir. Mais n’oubliez pas que celui-ci se construit dès aujourd’hui !

Capricorne

Une excellente semaine attend les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne. En effet, tout se prépare déjà pour accueillir votre saison, et le ciel le confirme. Le Soleil éclaire votre planète dominante, Saturne, dans un sextile amoureux et amical, vous apportant un sentiment de satisfaction sans égal. Ensuite, c’est Mercure et Vénus qui s’activent plus tard dans votre signe de Terre, ce qui influencera positivement votre destin. Cela vous rendra plus énergique et vous serez stimulée par vos idées créatives ainsi que vos émotions. Pendant cette semaine, les personnes du signes du Capricorne seront plus optimistes dans la vie. Lorsque Mercure se reliera à Uranus, vous serez plus enclin à sortir de votre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Au travail, vous ferez preuve de diplomatie et de tact, ce qui vous permettra de gérer n’importe quelle situation de façon efficace. Mesdames, cette semaine l’univers vous libère de votre routine, vous invite à vous débarrasser des pensées négatives et à saisir les opportunités et les chances qui s’offrent à vous. Cela dit, les astres vous conseillent de prendre l’initiative et d’embrasser le changement, car il vous sera bénéfique.

Poissons

Le Soleil en Sagittaire rayonne dans le ciel nocturne, vous apportant un peu plus de chaleur dans votre vie professionnelle. Étant donné que celui-ci trigone à Saturne, les personnes du signe du Poissons seraient particulièrement concentrées sur leur carrière. Alors, si vous êtes concernées, rassemblez vos idées et canalisez vos forces pour être performant au travail. En ce qui concerne vos relations avec votre entourage, Mercure rejoint la planète rebelle Uranus et vous aide à mieux vous exprimer et vous intégrer. Que ce soit sur le plan financier ou dans votre vie de couple, si vous rencontrez des tensions ou des déséquilibres, n’ayez crainte. Les astres vous conseillent d’aborder ces problèmes avec tact et délicatesse au lieu de les balayer sous le tapis. Jupiter en rétrograde dans votre signe d’Eau vous bénit, vous apporte de la chance et vous permet de traverser tous les obstacles qui se mettent sur votre chemin en toute sécurité.