Astrologie: le calendrier lunaire Fêzan du mois de Septembre 2023

Nous voici à l’orée du neuvième mois 2023. La rédaction de Benin Web Tv, comme d’habitude vous présente le calendrier lunaire Fêzan de ce nouveau mois. Voici ce que nous réserve le mois de septembre.

Le Fêzan est un calendrier ancestral basé sur l’apparition lunaire. Il décrit l’essence de la vie de l’homme sur terre. Composé de neuf (09) jours et telle une boussole, il vous oriente et éclaire dans le choix au mieux des jours correspondant pour chaque évènement et moment de la vie. Découvrez celui du mois de septembre 2023 ici.

