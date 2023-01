Astrologie : le calendrier Fêzan du mois de janvier 2023

A défaut d’aller chaque fois consulter l’oracle avant la prise de vos décisions, vous pouvez vous servir du calendrier ancestral basé sur l’apparition lunaire, communément appelé le « Fêzan ». Ce calendrier décrit l’essence de la vie de l’homme sur terre.

Bénin Web TV, comme d’habitude vous propose celui du mois de Janvier 2023, pour bien démarrer cette nouvelle année. Composée de neuf (09) jours et tel une boussole, il vous oriente et éclaire dans le choix au mieux des jours correspondant pour chaque évènement et moment de votre vie.