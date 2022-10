Astrologie : l’amour pourrait taper à la porte de ces 03 signes du zodiaque dans les prochains jours

Les prochains jours seront remplis de bonnes nouvelles pour les natifs de certains signes du zodiaque. Selon les prévisions astrologiques, ces derniers pourraient rencontrer leur âme sœurs.

L’amour pourrait taper à la porte de certains natifs des signes du zodiaque. A en croire les astrologues, ils pourraient trouver le véritable amour et faire une rencontre inoubliable. Découvrez si vous faites partie du trio gagnant.

Lion

Le Lion fait partie des heureux élus des prochains mois. C’est en partie grâce à Vénus qui influence positivement ses histoires de cœur. En effet, le natif du Lion a toutes les chances de rencontrer son âme sœur, une personne spéciale avec laquelle il aura de fortes affinités. A un moment inattendu, il croisera son regard et aura une envie soudaine de faire sa connaissance autour d’un dîner. Il pourra ainsi compter sur Mercure et Vénus en Sagittaire qui le mettront en confiance pour l’aborder. Cela réveillera des sentiments intenses etaprès quelques rendez-vous seulement, ce signe de Feu va envisager une relation sérieuse et durable. Une chose est sûre, la fin de cette année marquera un tournant majeur dans la vie sentimentale de ce signe du zodiaque. C’est sans doute le début d’une belle histoire d’amour !

Capricorne

Le signe du Capricorne sera particulièrement ouvert aux rencontres durant les trois prochains mois. Il n’aura qu’un seul objectif en tête : tourner la page du passé et trouver la perle rare. Vénus fera ainsi ressortir son côté séducteur pour tenter de nouvelles expériences. Il réussit dès lors à sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre de profils intéressants et exaltants. Mais ce ne sera pas suffisant pour ce signe de Terre qui cherche avant tout une relation solide et un amour digne de confiance. Heureusement, la planète de la romance et de la passion mettra assez vite sur son chemin une personne qui changera sa vie sur tous les plans. Dès le mois de décembre, il pourra construire un projet commun et officialiser cette relation naissante auprès de son entourage proche. Bien qu’il soit surpris par la nouvelle, ce dernier aura assez vite la confirmation qu’elle durera pour toujours.

Verseau

Les prochains jours seront particulièrement intenses pour le signe du Verseau. Ce signe qui n’a pas l’habitude d’accorder du temps à sa vie personnelle va pouvoir enfin rencontrer le véritable amour. De par son charme et son magnétisme, ce signe d’Air va attirer tous les regards et va aussi s’orienter vers des profils qui ne l’intéressent pas habituellement. Après quelques rencontres, il se pourrait qu’il ressente une déception profonde mais réussira à se relever rapidement. Dès le mois de décembre, les effets de Saturne et de Vénus vont permettre à ce signe d’Air d’entamer un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. Il pourra sécuriser son avenir amoureux à travers un changement de lieu d’habitation ou de travail.