Astrologie : la semaine du 14 au 20 novembre sera plus favorable à ces 04 signes du zodiaque

Certains natifs du zodiaque seront plus chanceux que d’autres au cours de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Découvrez si vous faites partir du quatuor.

La semaine du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022 sera favorable pour certains profils zodiacaux. A en croire les prévisions astrales, la chance va plus frapper à leurs portes. Ils seront capables de prendre des initiatives et de mettre en place des projets de grande envergure. Voici les quatre signes concernés.

Balance

Le natif de ce signe aura beaucoup de chance durant la semaine du 14 novembre. Au travail, il pourra bénéficier de l’aide d’une personne influente qui donnera un coup de boost à la réalisation de ses projets. Encouragé par les astres, ce signe d’Air pourra prendre des initiatives qui obtiendront l’approbation de son supérieur hiérarchique. La Balance aura l’occasion, durant cette semaine, de faire ses preuves au travail, et de se distinguer. Le natif de ce signe aura également de la chance en amour. Mercure et Vénus lui promettent une belle aventure romanesque.

Lion

La chance sourira au Lion durant la semaine prochaine. Au travail, ce signe dynamique et charismatique de nature ne passera pas inaperçu. Ses actions et ses réalisations suscitent l’admiration de ses collègues et de son supérieur hiérarchique. Ses efforts et ses compétences sont reconnus à leur juste valeur. En effet, le Lion aura de grandes chances d’accéder à un poste de responsabilité. Sa situation financière actuelle est peu reluisante mais les mois à venir lui promettent plus de prospérité. La vie amoureuse de ce signe de Feu ne sera pas en reste, durant la semaine du 14 novembre. Grâce à sa spontanéité et à son charisme, le Lion pourra se montrer séduisant et attirer dans ses filets une personne charmante.

Sagittaire

Le natif de ce signe connaîtra une belle dynamique au travail durant la semaine du 14 novembre. Mercure, planète des affaires et de la communication, favorise ses projets. Grâce à ses atouts communicationnels et à son sens de leadership, le Sagittaire pourra faire passer ses messages facilement et arriver à ses fins. D’ailleurs, il ne tardera pas à voir les fruits de ses efforts, et à rafler la mise. Le natif de ce signe connaîtra un succès retentissant durant cette semaine. Concernant sa vie affective, Vénus ne laissera pas le Sagittaire insensible à l’amour. Les astres conseillent ce signe de Feu d’ouvrir son cœur à la personne qui lui plaît et de tenter une approche. Les sentiments que ressent le Sagittaire pourraient être réciproques.

Poissons

Durant la semaine du 14 novembre, le Poisson sera doté d’une belle énergie communicative. Le natif de ce signe se montrera particulièrement éloquent et ne passera pas inaperçu au travail. La maîtrise de son domaine dont il fera preuve, poussera des personnes influentes à s’intéresser à lui. Celles-ci pourraient l’aider dans son ascension professionnelle. Durant cette semaine du 14 novembre, ce signe sensible et romantique de nature, s’abandonne à l’amour et se laisse séduire.