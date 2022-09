Astrologie : la pleine lune du 10 septembre 2022 pourrait chambouler la vie de ces 04 signes du zodiaque

La pleine Lune du Samedi 10 septembre 2022 pourrait apporter des surprises pas trop agréables à certains natifs du zodiaque. Et pour cause, leur quotidien sera secoué. Voici le quatuor concerné par ce changement.

Avec la pleine lune du 10 septembre, les natifs de certains signes du zodiaque connaîtront des changements assez rigoureux dans leur vie. Pour s’en sortir, ils doivent se préparer mentalement et s’armer de patience. Découvrez rapidement si vous faîtes partie du lot.

Bélier

Les Bélier pourraient bien constater que leur entourage commence à drainer leur énergie, leur argent et leur temps. S’ils parviennent à détecter une telle tendance autour d’eux, ils pourraient décider de mettre fin à leur relation avec eux durant les jours qui suivront le 10 septembre de la Pleine Lune. Il est probable que ce soit cette dernière qui soit susceptible de favoriser davantage leur décision de rupture. Elle peut en effet susciter un trop plein d’émotions chez certaines personnes.

Si financièrement, ils ne sont aucunement en position de faiblesse, ils pourraient s’agacer vis-à-vis d’un effort au travail qui n’est pas reconnu à sa juste valeur. Encore plus s’ils occupent des postes à responsabilités. Ce sont ces choses qui pourraient les motiver finalement à établir de bonnes fondations pour un avenir pétri de changements salutaires.

Vierge

Les natifs de la Vierge pourraient se rendre compte qu’il faut développer certaines qualités telles que la patience et la flexibilité pour mieux jouir de leurs relations avec leurs proches ou encore pour sauver le couple. En dehors de cela, Mercure rétrograde suscite des sautes d’humeur et des élans d’agressivité contre lesquels les représentants de la Vierge devraient savoir se prémunir.

L’une des meilleures choses à faire dans un tel cas, est de se distancier suffisamment pour ne pas subir les contrariétés de leur entourage. Une certaine posture de neutralité est ainsi de mise.

Verseau

Les Verseau pourraient être susceptibles de provoquer une certaine tension et une tendance au drame lors de leurs rapports amoureux. Ils peuvent par exemple avoir tendance à exaspérer leur moitié ou leur partenaire en prenant la position de ou en se plaignant de tout ce qui ne va pas dans leur vie. Une chose qui peut se produire même si le couple semble être satisfait et épanoui.

Ce sont ainsi des circonstances qui devraient amener les Verseau à assumer leurs décisions du passé et à agir en conséquence s’ils en ont la latitude. Au travail par ailleurs, ils seront au cœur de quelques oppositions résultant de leurs perceptions des choses et de leurs interventions. Comme ces dernières suscitent de la controverse, ils peuvent peiner à faire bonne impression. Mais qu’à cela ne tienne, tout cela n’est qu’une épreuve de Mercure rétrograde. La patience est encore une fois le mot d’ordre.

Balance

Le changement que la Balance est sur le point de connaître est à double-tranchant car selon le contexte et la perspective de ceux impliqués, son destin peut être noir ou blanc. Que le scénario s’avère fâcheux ou au contraire réjouissant, les natifs de la Balance vont slalomer entre ébahissement, choc et prise de conscience globale de la situation.

Peu importe l’issue de cet événement, la situation pourrait soit embaumer le quotidien du concerné soit déboucher sur une rupture définitive de la relation amicale. Les Balance pourraient ainsi être amenés d’ici quelques jours à s’en vouloir même s’ils n’ont rien à se reprocher.

Parmi eux en outre, il y en a également ceux qui pourraient connaître davantage de stress dans leur couple et d’autres encore qui pourraient être agréablement surpris par une union pleine de promesses. Enfin, on recommandera aux Balance de veiller sur leur source de revenus puisque Mercure rétrograde est susceptible de l’influencer d’une manière ou d’une autre. Le temps est donc à la prudence et la préparation pour établir les fondations d’un projet qui sera fructueux dans un avenir proche. Malgré cette petite période d’irrégularité et de vulnérabilité matérielle, les Balance ne devraient pas s’empêcher de se délecter de tout ce qui peut leur plaire en termes de plaisirs matériels tels que les voyages, les bons restaurants ou les Spa.