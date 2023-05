Astrologie : la pleine Lune du 05 mai 2023 va influencer 03 signes du zodiaque

- Publicité-

Le vendredi 05 mai 2023 aura lieu la Pleine Lune. Ce phénomène aura des influences sur certains signes astrologiques. Découvrez les profils concernés.

La Pleine Lune de ce mois de mai 2023 aura lieu le vendredi 05. Et à l’accoutumée, elle aura des effets sur la vie de certains profils zodiacaux. Retrouvez ci-dessous les trois signes astrologiques qui vont connaitre cette influence.

Taureau

Il est temps de vous pencher sur toutes ces petites choses qui encombrent votre esprit depuis trop longtemps. Le moment est venu de faire table rase du passé et de vous autoriser à lâcher prise. Vous gardez depuis trop longtemps cette rancœur qui vous empêche d’y voir clair. Le moment est venu de vous recentrer sur vous-même. Vous vous êtes trop longtemps fait passer au second plan et cela a évidemment eu un impact sur l’estime que vous avez de vous-même.

Cette éclipse en Scorpion, votre signe opposé, vous invite à vous remettre au centre de vos priorités et vous pousse même à devenir un poil égoïste. Mais n’ayez crainte, personne ne vous le reprochera, il est plus que temps de vous focaliser sur votre épanouissement personnel, vous avez passé trop de temps à vous négliger.

Cancer

Un poil Drama Queen, les Cancer ont tendance à dramatiser à la moindre épreuve qui se présente à eux. Mais ce n’est pas leur faute, ils sont si sensibles qu’ils ont du mal à contrôler les émotions les plus intenses. Fort heureusement, les choses devraient un peu se calmer au mois de mai. Avec cette pleine lune, les Cancer vont prendre conscience que le destin ne se joue pas d’eux. Leur sentiment d’injustice vient plutôt du fait que leur impatience naturelle les empêche d’être réellement attentifs aux signes envoyés par la vie. Avec cette pleine lune en Scorpion, doublée d’une éclipse, les nuages qui embrumaient votre esprit vont enfin disparaître et vous allez voir les choses avec plus de clarté.

Cette prise de conscience vous permettra de vous détacher, petit à petit, de vos blessures du passé pour ne garder que le meilleur de vos souvenirs. Il est temps d’arrêter de regretter les choses, et d’aller de l’avant.

Capricorne

Si ces dernières semaines, les Capricorne ont été particulièrement préoccupés, c’est en partie lié à leur anxiété naturelle qui les pousse généralement à se préparer plus que de raison pour affronter la moindre petite difficulté. Comme pour les autres signes, cette pleine lune apportera de la clarté dans l’esprit des Capricorne. Ces derniers se rendront compte qu’il n’est pas nécessaire de s’inquiéter autant et que les choses finissent toujours par s’arranger. Cette prise de conscience apportera une nouvelle dynamique dans le quotidien des natifs du Capricorne qui aborderont les choses plus positivement et plus sereinement.

Cet apaisement vous permettra d’ailleurs de vous pencher sur toutes les petites frustrations qui encombrent votre esprit. Il est temps de prendre vos problèmes à bras-le-corps et de vous préoccuper des choses que vous avez trop longtemps remises à demain.

