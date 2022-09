Astrologie : la Nouvelle Lune du lundi 26 septembre 2022 apporte le bonheur à ces 03 signes du zodiaque

La fin de ce mois de septembre sera rose pour certains natifs des signes astrologiques. A en croire les astrologues, la Nouvelle Lune de ce lundi 26 septembre 2022 apportera de bonheur pour trois signes du zodiaque. Découvrez dans cet article si vous faites partie du trio gagnant.

Certains signes du zodiaque seront très chanceux à partir de lundi 26 septembre 2022. Et pour cause, le bonheur frappera à leurs portes avec la Nouvelle Lune de ce soir. Voici les trois signes du zodiaque concerné par ce changement.

Scorpion

Les Scorpion seront poussés à renouer avec des personnes du passé. Ils se souviendront des moments passés et tous leurs souvenirs positifs devraient les réunir. Ils auront besoin de créer une nouvelle dynamique avec les personnes de leur entourage et de conserver des liens très profonds. Les Scorpion auront besoin de prendre plus de temps pour eux et ils seront d’humeur à lâcher prise. Ils essaieront de comprendre ce qu’ils sont prêts à abandonner pour laisser le cœur guérir. Leur passion sera renouvelée pour rendre le monde meilleur et l’esprit d’équipe sera au rendez-vous. Les Scorpion vivront une période très agréable car ils prendront plus soin d’eux. Ils iront probablement se faire masser et cela améliorera la qualité du sommeil. Les natifs de ce signe d’Eau gagnent ainsi confiance en eux.

Taureau

Après quelques semaines de déconcentration, les Taureau seront plus heureux durant cette période avec la Nouvelle Lune en Balance. Cette dernière semaine de septembre sera très favorable pour les natifs de ce signe de Terre. Ils seront plus calmes et posés et vont ralentir un peu le rythme au travail. Ils vont aussi réduire leur activité physique et leurs échanges avec les autres. Durant ce cycle, les Taureau auront besoin de se retrouver seuls pour prendre des moments pour eux. Ils vont réduire pendant quelque temps leur vie sociale afin de se reposer. Cette période va leur permettre de revoir leurs objectifs et de les ajuster pour cette nouvelle période.

Cancer

Les Cancer vont aussi prendre le temps de se reposer durant cette dernière semaine de septembre. Ils seront encouragés à exprimer leurs émotions et leurs sentiments aux autres. Ils vont utiliser leurs mots pour raconter leur histoire et écrire des excuses à des personnes de leur entourage avec qui ils avaient des conflits. Ils auront envie de créer un petit cocon chez eux afin de se sentir plus à l’aise et être plus heureux. Ils arriveront à trouver un équilibre entre travail, vie personnelle et professionnelle. Les Cancer pourraient même rencontrer quelqu’un avec qui ils pourraient avoir envie de cohabiter. Ils s’adonnent aussi à des activités plus créatives et spirituelles et passent des moments très heureux.