Astrologie: la nouvelle lune du 25 octobre 2022 favoriserait ces 04 signes du zodiaque

La nouvelle Lune du mardi 25 octobre 2022 sera également une éclipse partielle du soleil. Et à en croire les prévisions astrales, elle favorisera plus les natifs de quatre signes du Zodiaque.

Avec la Nouvelle Lune du mardi 25 octobre prochain, les astres permettront particulièrement à quatre signes de ressentir des effets positifs. Ce sera le début de la réalisation de leurs rêves. Découvrez si vous faîtes partie du quatuor gagnant.

Taureau

Le Taureau fait aussi partie des signes privilégiés par l’éclipse de Soleil. Il réussira dès cette semaine à faire le bilan de ses actions passées pour rectifier toutes les erreurs commises sur le plan professionnel. Le binôme Vénus-Jupiter prendra part à ce projet de transformation et mettra sur son chemin une personne qualifiée qui sera prête à lui prêter main forte en toutes circonstances. Côté cœur, ce signe de Terre va pouvoir faire la distinction entre amour et attachement. Il devra néanmoins scruter au préalable le moindre petit détail de sa vie amoureuse. Malgré quelques confusions, le Taureau réussira à obtenir toutes les réponses à ses questions. Il saura enfin que les sentiments sont sincères et qu’il peut franchir un cap important dans la relation.

Cancer

Le Cancer devra également profiter de cette configuration astrale pour faire le tri dans ses relations. Il va ainsi passer par une courte période d’introspection qui l’aidera à mieux comprendre ses sentiments. Des connaissances du passé pourraient resurgir de façon inattendue. Les retrouvailles seront ainsi chaleureuses et pourront donner naissance à une relation sérieuse et à un amour passionnel. Au travail, l’alliance Soleil-Mercure sera de bon conseil pour réaliser les objectifs en suspens. Il devra néanmoins redoubler d’efforts pour progresser efficacement. Sa forte intuition sera un véritable atout pour réaliser de bonnes affaires à partir du 25 octobre. Une chose est sûre, avec cette éclipse partielle, ce signe d’Eau aura le sens du détail et ne pourra prendre aucune décision hasardeuse.

Lion

En ce qui concerne le signe du Lion, l’éclipse partielle de Soleil sera particulièrement bénéfique sur le plan financier. Les nombreux efforts passés porteront leurs fruits aussi bien dans sa vie professionnelle que sentimentale. Au travail, ce signe de Feu pourra percevoir des bonus ou des avantages qui l’aideront à maintenir son équilibre budgétaire et améliorer son confort. Il pourra également compter sur ses équipes pour faire avancer ses projets et évoluer dans sa carrière. Le retour de Mercure favorise l’accès à un poste à plus haute responsabilité et à des revenus plus importants. Sur le plan personnel, ce signe de Feu pourra enfin se pencher sur son avenir amoureux. Quand les finances se portent bien, les projets familiaux le sont également.

Scorpion

Le signe du Scorpion fait partie des signes les plus touchés par l’éclipse partielle de Soleil. Tout comme le signe du Cancer, ce signe d’Eau va devoir remuer son passé pour effacer ses doutes et entamer un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Grâce à la planète de l’amour, Vénus, il n’aura qu’une seule idée en tête en cette fin de mois : franchir un pas important dans le couple. Cela peut être un nouvel engagement qui se dessine ou une rupture nécessaire pour aller de l’avant. Cela va de même pour sa vie professionnelle. Le Scorpion creusera de nouvelles pistes pour améliorer sa carrière. Des changements pourront alors s’opérer avant la fin du mois.