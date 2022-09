Astrologie : la fin de cette semaine pourrait être difficile pour ces 03 signes du zodiaque

Les natifs de trois signes du zodiaque pourraient être malchanceux au cours de la fin de cette semaine. Et pour cause, ils vont vivre des moments difficiles. Découvrez les signes concernés.

Cette fin de semaine de septembre ne sera pas positive pour certains signes du zodiaque. Ces derniers seront les plus malchanceux du zodiaque, selon les prévisions des astrologiques. Voyez si vous faites partie du lot.

Vierge

Les Vierge sont susceptibles de vivre l’une des pires semaines du mois de septembre. En effet, ils pourraient avoir des problèmes de santé assez graves qui vont les empêcher d’aller au travail. Les natifs de ce signe de Terre vont revoir leurs attentes à la baisse afin de privilégier leur santé et leur bien-être. Ils devront ralentir leur rythme durant cette saison de la Balance et être plus à l’écoute de leur corps. Les Vierge vont vivre une période qui va les changer radicalement et ils prendront enfin soin d’eux durant ce nouveau cycle.

Capricorne

Les natifs de ce signe de Terre pourraient rencontrer des conflits avec leur partenaire. En outre, ils rencontreront des difficultés à communiquer et à exprimer ce qu’ils ressentent au sein de leur couple. Les Capricorne ne seront pas en reste dans leur milieu professionnel. Les représentants de ce signe de Terre vont vivre un conflit avec l’un de leurs collègues ce qui créera une tension dans leur équipe. L’ambiance au travail sera assez morose et ils n’arriveront plus à se concentrer dans leur travail. Ils pourraient perdre un contrat important avec un client et dans leur vie personnelle, ils pourraient vivre une séparation.

Scorpion

Les natifs de ce signe d’Eau vont vivre une période difficile à cause de leur travail. En effet, ils vont traverser une longue période de tensions avec leurs collègues ce qui mettra un terme à l’harmonie de l’équipe. Les Scorpion souhaitent changer de poste afin de retrouver une certaine tranquillité. En revanche, cela risque de leur faire défaut et ils pourraient perdre leur travail. Cette saison de la Balance est idéale pour les Scorpion afin qu’ils se remettent en question à travers une introspection. Ce cycle sera très difficile pour eux car ils rencontreront des difficultés à faire le point. Ils pourraient vivre un épisode dépressif durant cette semaine mais la fin du mois leur sera plus favorable.