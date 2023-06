Astrologie: découvrez le calendrier Fèzan du mois de juin 2023

Le sixième mois de l’année 2023 vient de s’ouvrir. Et comme à l’accoutumée, la rédaction de Bénin Web Tv Elle vous propose une fois encore le calendrier lunaire « Fèzan » du mois de juin 2023. Consultez le pour la prise de vos décisions.

Le Fêzan ou calendrier lunaire est constitué des cycles de semaines, appelés Fê. Et une semaine ou Fê est composée de 9 jours, à savoir 4 jours favorables (medjo, Vodoun, Vo et Fâ), de 4 jours défavorables (mekou, azon, houè et hin) et d’un jour mixte (Bô). Ces différents jours correspondent chacun à une étape particulière dans la vie. Ces derniers sont interdépendants et ont chacun une prescription particulière.

Ces jours peuvent être favorables ou défavorables pour les prises de décisions et de réalisations de certains projets de vie comme: le mariage, le voyage, l’emménagement, une cérémonie, une entreprise, une relation, …) Retrouvez ci-dessous celui du mois de juin 2023.

Articles similaires