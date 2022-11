Astrologie: Ces 05 profils zodiacaux rencontreront leur âme sœur dans cette semaine

Le bonheur attend certains signes du zodiaque au cours de cette semaine. Ces derniers pourraient rencontrer l’amour selon les prévisions astrologiques.

La semaine du 21 au 27 novembre 2022 sera rose pour les natifs de cinq signes du zodiaque. A en croire les astrologues, ces profils pourraient rencontrer leur âme sœur. Découvrez si vous faites partie du lot de ces cinq chanceux.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Taureau

Le Taureau est le premier signe chanceux en amour cette semaine. En effet, ce signe de Terre pourrait recevoir une invitation à un rendez-vous ou rencontrer une personne sympathique. Cette nouvelle connaissance est ainsi susceptible de provoquer en lui des sentiments profonds et des changements bénéfiques. Grâce aux planètes dominantes en cette période, il aura le courage nécessaire pour s’ouvrir davantage et franchir un pas important dans sa relation amoureuse.

Gémeaux

Dès le lundi 21 novembre, le signe du Gémeaux osera de nouvelles expériences en amour. Il pourra croiser sur son chemin une personne avec qui il pourrait établir une relation forte. Les émotions seront vives dès les premiers rendez-vous en tête à tête. Grâce à cette personne, le Gémeaux pourra enfin découvrir de nouveaux centres d’intérêts et de nouvelles passions. Très rapidement, ce signe d’Air sera convaincu qu’il pourra envisager un avenir amoureux avec cette personne.

Lion

Le Lion pourra également voir son cœur chavirer pour une personne durant cette quatrième semaine de novembre. S’il est déjà en couple, ce signe de Feu réussira à pimenter sa relation amoureuse par des petites attentions au quotidien. De plus, il aura le sentiment d’être très important aux yeux de son partenaire ce qui le comblera de joie au quotidien. Il devra néanmoins laisser de côté son égo et lâcher prise en milieu de semaine pour vivre son amour autrement. Célibataire, le Lion pourra compter sur la position des astres pour créer de nombreuses opportunités et tisser de nouveaux liens amoureux.

Balance

Le signe de la Balance aura l’occasion de ressentir des émotions agréables cette semaine. Sa bonne humeur et sa joie de vivre l’aideront à tisser des liens plus forts avec son partenaire et à s’ouvrir aux autres. Il se rendra compte dès cette semaine que toutes les promesses qui ont été formulées par son partenaire ou conjoint sont vraies et nourries de bonnes intentions. La Balance profitera dès lors de cette période clémente pour rendre toute expérience mémorable au sein du couple. Un dîner romantique ou une sortie spéciale pourra être organisée très prochainement. L’occasion de faire table rase du passé et repartir du bon pied.

Sagittaire

Enfin, le Sagittaire aura également la chance d’établir de nouvelles connexions. En couple, ce signe de Feu accordera toute son attention à sa moitié et à ses proches qui seront ravis de recevoir toutes ses preuves d’affection. La Nouvelle Lune qui se produira dans son signe lui donnera l’inspiration nécessaire pour transmettre les bonnes énergies à sa moitié. Célibataire, le Sagittaire est susceptible de faire une rencontre inoubliable. Cela se fera en partie grâce à son charme pétillant et à son fort optimisme.