Astrologie : ces 04 signes du zodiaque souffriront en amour au cours de cette fin du mois

Certains signes ont plus de difficultés que d’autres quand il s’agit du côté cœur. Découvrez les quatre signes astrologiques qui souffriront en amour durant cette fin du mois de juillet 2023.

A en croire les prévisions astrales, quatre profils zodiacaux vont souffrir au cours de la fin de ce septième mois de l’année 2023. Voici le quatuor concerné.

Cancer

En premier lieu, nous avons le Cancer qui est l’un des signes les plus sensibles et émotionnels parmi les douze signes du zodiaque. Comme il est très ancré dans la tradition et est très fidèle à sa famille, il souffrira beaucoup si la relation ne se déroule pas comme il l’espérait. Ensuite, il y a les natifs de la Vierge qui recherchent toujours la perfection dans tous les domaines. Pourtant, la perfection n’existe pas. Ainsi, ils tombent souvent de haut vu qu’ils ont des attentes assez élevées.

Balance

Balance, souvent considéré comme un signe très modéré et équilibré. Cependant, elle est également très romantique et essaie toujours du mieux qu’elle peut pour sauver sa relation jusqu’au bout. Ainsi, elle ne jettera l’éponge en amour que lorsqu’elle verra qu’il n’y a vraiment plus rien à faire. Or, s’accrocher peut faire beaucoup de mal quand tout finit par tomber à l’eau.

Verseau

Outre les signes mentionnés précédemment, le Verseau est également parmi les signes destinés à souffrir en amour. En effet, libre et indépendant, ce signe mélange souvent la rationalité et l’émotivité de manière très dangereuse. Or, quand ils sont blessés, les natifs du Verseau ont tendance à s’enfermer dans leur propre coquille de tristesse et de souffrance, pour ne plus jamais en sortir. Ils auront besoin de beaucoup de temps pour se remettre.

Poisson

Enfin, nous avons les personnes nées sous le signe des Poissons qui sont considérées comme des rêveurs. Dans une relation, ils ont tendance à être très attentifs aux petites choses et aux détails. Or, ce sont précisément ces petites choses et ces détails qui, s’ils ne sont pas pris en compte, causeront de grandes souffrances. Ainsi, ils sont très sensibles et peuvent sur-réagir face à une situation et donc se faire du mal par eux-mêmes.

