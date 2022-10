Astrologie : ces 04 signes du zodiaque seront les plus chanceux au cours du mois d’octobre 2022

Le mois d’octobre 2022 sera rose pour les natifs de ces quatre signes du zodiaque selon les prévisions astrologiques. Découvrez si vous faites partie du quatuor.

Au cours de ce mois d’octobre 2022, quatre signes du zodiaque vivront de grandes choses. Ils auront au programme : projets gratifiants, nouvelles romances et rentrées d’argent importantes. Voici les quatre signes concernés

Sagittaire

Le signe du Sagittaire fait partie des signes privilégiés du zodiaque en octobre. Vénus en Balance sera favorable à l’amour et à la romance. Célibataire, ce signe de Feu est susceptible de faire une rencontre inattendue et de vivre des moments de grande complicité avec cette personne. En couple, le Sagittaire pourra enfin réaliser un projet ambitieux. Il pourrait s’agir d’une décision de mariage, d’un projet de grossesse ou d’un déménagement. Quant à l’aspect financier, des rentrées d’argent importantes sont à prévoir d’ici la fin du mois. Le Sagittaire pourra ainsi se réjouir de ses nombreux accomplissements professionnels et se faire plaisir en compagnie des personnes qui lui sont chères.

Lion

Pour le signe du Lion, la passion sera également au rendez-vous en ce mois d’octobre. Il brillera de mille feux en couple et révélera une facette douce et attentionnée. Avec la planète Vénus dans le signe de la Balance, ses relations seront plus légères et sa communication plus riche et transparente. La sphère professionnelle sera également privilégiée en ce mois d’octobre. Ce signe de Feu pourra mettre en valeur ses nombreux talents et attirer l’attention d’une personne très influente. Soutenu par les astres, le Lion pourra enfin structurer ses actions et mettre en route un projet d’envergure. Ce dernier sera rapidement propulsé au sommet et obtiendra une promotion ou une augmentation de salaire.

Vierge

Le mois d’octobre sera chargé en nouvelles réjouissantes pour le signe de la Vierge. Ce signe de Terre sera très heureux d’apprendre un heureux événement : la signature d’un nouveau contrat, une grossesse ou la construction d’une nouvelle maison. Côté cœur, la Vierge célibataire pourra enfin rencontrer l’amour, une personne originale et aimante qui comprend parfaitement ses besoins. Côté pro, la Pleine Lune invite le signe de la Vierge à se lancer de nouveaux défis. Il pourra s’affirmer et prendre des risques qui s’avèrent fructueux. D’ici la fin du mois, tous ses efforts seront récompensés et une belle évolution de carrière lui sera promise. Il est possible que la Vierge accepte également un nouveau poste dans un autre pays.

Poissons

Le mois d’octobre offre des rentrées d’argent intéressantes au signe du Poissons. Ce signe d’Eau pourra enfin trouver l’emploi de ses rêves dans le secteur artistique ou le domaine de l’audiovisuel. Le salaire qui lui sera proposé dépassera alors toutes ses attentes et boostera sa motivation. Le Soleil en Scorpion, pendant la dernière semaine d’octobre, lui garantit par ailleurs des bénéfices supplémentaires et un parfait équilibre financier. Le Poissons, plus motivé que jamais, accordera une attention particulière à sa vie de couple. Vénus en Balance, lui insuffle toutes les bonnes idées pour raviver la flamme et faire plaisir à sa moitié. Célibataire, il est impossible de résister à son pouvoir de séduction et à son regard charmeur.