Astrologie : ces 03 signes du zodiaque vont vivre un amour inoubliable en ce mois d’octobre

Le mois d’octobre commence bien pour les natifs de ces signes du zodiaque. A en croire les prévisions astrologiques, ils vont vivre un amour inoubliable. Découvrez le trio gagnant.

Trois signes du zodiaque en particulier seront gâtés en amour au cours de ce mois d’octobre 2022. Ils pourront vivre le coup de foudre tant rêvé et auront envie de vivre de nouvelles choses en compagnie de leur moitié.

Bélier

Le Bélier fait partie des signes privilégiés de la saison automnale. Les astres dont Saturne l’encourage, dès le mois d’octobre, à tirer des enseignements de ses expériences passées pour tenter de nouvelles choses. Peu à peu, ce signe de Feu laissera de côté son caractère indépendant et son individualité pour s’ouvrir à une relation sérieuse. Avec la planète Vénus en Sagittaire, il oubliera toutes ses craintes et son moral sera beaucoup plus chaleureux et enthousiaste. Dès le mois de novembre, le Bélier, plus confiant que jamais, décidera de monter un projet en commun avec sa moitié. Il sera heureux de partager des moments de complicité qui témoignent d’une union solide, fondée sur l’amour. Le signe du Bélier sera alors heureux de partager sa vie avec une personne admirable qui lui prête main forte en toutes circonstances. En décembre, les rapports avec son partenaire lui apporteront une réelle joie de vivre. Il n’y aura plus que des compliments et des petites attentions au quotidien.

Lion

Le Lion Célibataire n’aura qu’un seul objectif durant cet automne : montrer sa facette charmante pour trouver la perle rare. Il pourra compter sur les planètes qui lui seront particulièrement favorables du point de vue sentimental. Dès le mois d’octobre, Vénus en Balance lui offre plusieurs occasions pour se retrouver avec d’anciens amis et de vieilles connaissances. Et cela lui permettra de faire une rencontre inattendue qui réveillera de vieux souvenirs et des sentiments amoureux refoulés. En novembre, les choses pourront aller plus vite avec la planète Vénus en Sagittaire. Ce signe de Feu aura envie d’officialiser sa relation. Déterminé et sûr de lui, le Lion n’hésitera pas à aborder avant la fin de l’automne, le sujet des fiançailles et du mariage avec sa moitié. Il recevra alors les plus belles énergies astrales pour trouver des mots doux et convaincants pour officialiser son union.

Balance

L’automne sera synonyme de changement pour le signe de la Balance. Il pourra enfin mettre fin à une relation qui, jusque-là, ne lui apportait que des déceptions et des problèmes. Ce signe d’Air sera alors très motivé pour prendre un nouveau départ en cette saison automnale. Il n’aura qu’une seule envie : vivre de nouvelles expériences amoureuses. Il enchaînera les rencontres spontanées dès le mois d’octobre mais il sera surpris de vivre assez vite le véritable coup de foudre. Avec Vénus en Sagittaire, il saura capter l’attention d’une personne en particulier avec sa spontanéité et sa bienveillance. Le signe de la Balance sera alors porté par une forme d’euphorie lorsqu’il racontera son histoire à son entourage proche. Le Soleil en Sagittaire en décembre sera également une bonne occasion pour construire des bases solides. Un déménagement pourrait avoir lieu pour se rapprocher de sa moitié très rapidement.