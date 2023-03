Astrologie : ces 03 signes du zodiaque seront les plus heureux du mois de mars 2023

Le troisième mois de l’année 2023 démarre en beauté pour les natifs de certains signes du zodiaque. A en croire les prévisions, ces derniers seront heureux plus que jamais. Voici le trio joyeux.

Trois signes du zodiaque seront chouchoutés au cours de ce mois de mars 2023. Et pour cause, les astres seront de leur côté. Découvrez si vous faites partie des trois signes concernés.

Lion

Chers natifs du signe du Lion, vous êtes destinés à être chouchoutés par les astres ! L’heure est venue pour clôturer vos projets en cours et vous aventurer dans de nouvelles entreprises. Jupiter transite en Bélier, osez donc prendre des risques à l’instar de ce signe fonceur du zodiaque, car cela en vaut réellement la peine. Que vous ayez soif de nouvelles aventures, d’un changement d’emploi ou d’un long voyage… Tout vous mènera vers le bonheur et la satisfaction ! Les étoiles veillent sur vous de là-haut et illuminent votre chemin. Cependant, lors de la prise de décision n’oubliez pas d’écouter votre intuition. Natifs de l’élément de Feu, le mois de mars sera à la fois intense et rassurant et vous serez sans doute soulagés d’apprendre que Saturne quitte enfin le Verseau, votre signe opposé. Résultat, les blocages que vous avez pu ressentir dernièrement vont probablement s’évaporer, et vous serez enfin en mesure de profiter d’une période favorable à l’évolution et au changement ! D’ailleurs, à partir du 7 mars, la planète de la discipline entre dans le signe du Poissons, vous invitant ainsi à reconstruire vos rêves et vos croyances. Qui plus est, à la même date, la Pleine Lune arrive dans le signe de la Vierge et vous incite à revoir vos plans de manière plus objective.

Balance

Le 2 mars, Mercure pose ses valises dans le signe du Poissons et vous rend plus doux et sensible. Vous pourriez ressentir un désir de reconnaissance tout en étant poussé par Jupiter en Bélier à rechercher un sentiment d’indépendance. C’est le moment de vous occuper de vous en faisant des activités que vous aimez et que vous avez peut-être négligées ces derniers temps. La Pleine Lune en Vierge du 7 mars sera doublée de l’arrivée de Saturne en Poissons, marquant ainsi un changement notable dans différents aspects de votre vie. Si vous êtes nés sous la constellation de la Balance, profitez de ces mouvements cosmiques pour faire preuve d’objectivité en matière d’organisation, notamment en ce qui concerne vos finances et votre plan de carrière. En tout cas, ce printemps, vous aurez l’opportunité de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent les mêmes idées que vous et avec lesquelles vous pourrez former des liens très puissants. Il se pourrait même que vous ayez une idée créative et originale qui vous permettra de réussir d’un seul coup et de gagner beaucoup d’argent. Grosso modo, le succès est à portée de main Balance ! Préparez-vous donc à briller !

Poissons

Il semblerait bien que votre saison démarre de manière très positive, d’autant plus que l’entrée de Mercure dans votre signe vous apportera des échanges fluides et rassurants ; vous aurez confiance en vos interactions et vous vous sentirez bienveillant envers les personnes auxquelles vous tenez. La Pleine Lune dans le signe de la Vierge vous rappelle l’importance d’accorder du temps à votre vie personnelle, mais aussi sur votre santé, tant sur le plan mental que physique. Chers natifs de l’élément Eau, sachez que de beaux changements vous attendent durant le mois à venir. Bien qu’ils puissent sembler effrayants au premier abord, vous ne tarderez pas à comprendre qu’ils ne sont pas aussi terrifiants que vous le pensiez… En mars, ne craignez rien, car les astres se tiennent à votre côté et sont prêts à vous soutenir coûte que coûte ! Et pour couronner le tout, ceux d’entre vous qui sont célibataires pourront probablement faire une belle rencontre ; il s’agit peut-être de l’âme sœur, qui sait ? Et ceux qui sont en couple, le vœu que vous et votre partenaire attendiez depuis longtemps sera enfin exaucé ! Vous pouvez enfin profiter de la tranquillité et vous adonner à des projets ambitieux sans avoir à vous battre ! C’est une excellente nouvelle, n’est-ce pas ?