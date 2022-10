Astrologie : ces 03 signes du zodiaque risqueraient la faillite durant cette fin d’octobre

La fin de ce dixième mois de l’année 2022 ne sera pas rose pour les natifs de certains signes du zodiaque, selon les prévisions astrales. Ces derniers risqueraient de connaitre la faillite.

Certains natifs des signes du zodiaque devraient faire attention à leur dépense en cette fin du mois d’octobre 2022. Et pour cause, ils risquent de se retrouver au bord de la faillite. Découvrez ci-dessous, les trois signes astrologiques qui sont concernés.

Scorpion

Restaurants, shopping, sorties entre amis, voyages… votre tendance à faire des dépenses excessives affecte vos économies lors de ce début de la saison du Scorpion. Quoique c’est à votre tour de dominer le monde, vous devriez tout de même faire très attention à votre porte-monnaie durant cette période, au risque de vider votre compte en banque et de vous retrouver sans argent. Jusqu’à fin du mois d’octobre, évitez de prêter de l’argent à qui que ce soit. En ce qui concerne les biens immobiliers et autres actifs, il serait préférable de ne pas prendre de décisions en ce moment et attendre le mois prochain pour faire bouger les choses. Même si vous n’avez pas la force qu’il faut pour tenir debout, rassurez-vous, car la rétrogradation de Mars en Gémeaux, à partir du 30 octobre, va restaurer l’équilibre dont vous avez besoin. Patientez chers natifs de l’élément Eau et ne faites pas de folies !

Cancer

Les natifs du signe du Cancer risquent bien de dépenser leur argent durement gagné pour acheter des choses qui n’ont aucune valeur concrète. Et au moment où ils s’en rendront compte, ils seront certainement troublés par le fait d’être dépassés par leur situation financière. Est-ce le fruit de mauvaises décisions prises ce 25 octobre, lors de la Nouvelle Lune en Scorpion ? Peut-être bien ! Après tout ce cycle lunaire a dû vous heurter brutalement à bien des égards. Cependant, Cancer, si vous ne faites pas attention et que vous enchaînez les mauvais choix, vous ne pouvez pas continuer de jouir des bonnes choses de la vie en ayant un compte bancaire vide. Reprenez-vous, réfléchissez à deux fois avant de faire le moindre pas et surtout soyez rationnel dans vos achats. Les choses tourneront bientôt en votre faveur, n’ayez crainte !

Lion

La note risque d’être bien salée lors des derniers jours du mois d’octobre à cause de certaines mauvaises décisions que vous prenez à la hâte. Pour vous en sortir, essayez d’éviter les personnes dépensières, sinon votre situation financière risque bien de vous échapper et de vous causer des problèmes bien graves. Evitez de vous lancer dans une nouvelle affaire, même avec votre partenaire, car elle ne sera pas couronnée de succès. Chers natifs du signe du Lion, évitez de ruminer sans cesse, cela n’arrangera pas les choses pour vous. De plus, le surmenage peut gravement affecter votre santé. Votre situation va sans doute s’améliorer, amis Lion, il suffit de patienter, mais surtout d’apprendre de vos erreurs.