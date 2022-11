Astrologie : ces 03 signes du zodiaque rencontreront leur âme sœur cette semaine

Les bonnes nouvelles ne sont pas encore épuisées pour les natifs de certains signes du zodiaque. Au cours de cette semaine, ceux issus de ces trois signes du zodiaque vont rencontrer leurs âmes sœurs. Voici les heureux de cette semaine.

Les natifs de certains signes du zodiaque seront les plus heureux au cours de cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. A en croire les prévisions astrales, trois profils zodiacaux feront la rencontre de leurs âmes sœurs. Découvrez si vous faîtes partie du lot de ces derniers.

Vierge

Chers natifs de l’élément Terre, certains d’entre vous sont peut-être fatigués par le fait de se retrouver tout seuls à la maison, à la fin de chaque journée. Heureusement que toute chose a une fin et celle-ci sera marquée par le transit Neptune-Poissons qui vous offre l’opportunité de vivre un amour sans limite. Lors du passage de Vénus dans le signe du Scorpion, vous ne serez plus livrés à vos pensées, car les étoiles ont décidé de vous faire un cadeau avant la fin de cette semaine. Préparez-vous à rencontrer quelqu’un de spécial, qui correspond parfaitement à vos critères. Cette personne sera aux petits soins et va vous border d’amour et d’affection. Vous serez donc plus heureux et aurez plus de courage d’affronter les aléas de la vie quotidienne. On dirait bien que l’amour vous va à merveille, Vierge, qu’en pensez-vous ?

Scorpion

Êtes-vous prêt à entamer un nouveau chapitre de votre vie, Scorpion ? Les célibataires parmi vous le devraient pourtant, car Vénus rétrograde enfin en votre signe astrologique et celle-ci représente le partenariat, le mariage ainsi que l’accomplissement des désirs. Votre caractère mystérieux et énigmatique va se transformer en champ magnétique et risque fort probablement d’attirer l’attention d’une personne qui ne va pas hésiter à s’approcher de vous pour vous aborder. De plus, depuis la Pleine Lune en Taureau du 8 novembre, la chance vous sourit et les étoiles sont de votre côté. Profitez donc de cette période pour tourner la page et vous libérer de vos émotions négatives pour entamer un nouveau départ.

Capricorne

Les astres tirent la sonnette d’alarme, c’est à votre tour, Capricorne, de vivre l’amour fou. Il est donc fort probable que vous ayez le coup de foudre cette semaine. L’éclipse lunaire du 8 novembre vous pousse à accepter certaines vérités de votre vie qui ne vous enchantent pas. La rétrogradation de Neptune en Poissons risque de brouiller vos communications et vous inciter à prendre conscience de certaines émotions douloureuses, mais ce n’est qu’une étape nécessaire pour avancer et faire de vos rêves une belle réalité. Une rencontre improbable peut tout à fait changer votre vie et cela ne doit pas vous inquiéter. Bien au contraire, acceptez votre destin et laissez-vous guider par les astres. Pour accroître vos chances de faire cette rencontre, ne vous enfermez pas à la maison, sortez et amusez-vous. Le vrai bonheur vous attend peut-être dans une ruelle, dans le métro ou lors d’une soirée.