Astrologie : ces 03 signes du Zodiaque pourraient vivre une trahison au cours du mois d’octobre

Bien que ce mois d’octobre 2022 serait rempli d’agréables moments pour certains natifs du zodiaque, il n’en serait pas de même pour d’autres. Ceux de ces trois signes pourraient vivre un moment de trahison selon les astrologues.

Après une trahison, la confiance qui s’était déjà installée se brise. Dure et douloureuse, la trahison est souvent difficile à pardonner. A en croire les prévisions astrologiques, les natifs de trois signes devraient s’attendre à ça au cours de ce mois d’octobre.

Gémeaux

Les Gémeaux ont bien profité de leur été avec toutes leurs activités créatives mais les natifs de ce signe d’Air ont attiré beaucoup d’envieux dans leur vie. Ces personnes vont interférer dans la vie des Gémeaux et les troubler à tel point qu’ils pourraient perdre le fil pour poursuivre leurs objectifs. Il est important que les Gémeaux évitent les conflits durant cette Pleine Lune en Bélier afin de ne pas les accentuer. Ils doivent essayer de suivre leur intuition pour découvrir les personnes qui les auraient trahis. En attendant, ils doivent rester méfiants et prendre des distances avec leur entourage.

Poissons

Le mois d’octobre va offrir diverses propositions intéressantes aux natifs du Poissons. Des opportunités financières qui pourraient influencer littéralement la vie des représentants de ce signe d’Eau. En cas de trahison, les Poissons doivent éviter de faire confiance à n’importe qui durant leurs échanges professionnels. Ils doivent tout vérifier avant de prendre une décision importante ou de signer un document officiel. Ils doivent être sur leurs gardes et se méfier des personnes qu’ils ne connaissent pas. Des individus pourraient peut-être investir dans l’un de leurs projets et les trahir. La vigilance est de mise.

Capricorne

Les Capricorne pourraient mettre leurs relations au centre de leurs préoccupations durant le mois d’octobre. Néanmoins, ils doivent faire attention à leurs fréquentations car ils pourraient être déçus par une personne très proche d’eux. Cette Pleine Lune en Bélier pourrait les conduire à avoir un comportement assez impulsif et ils pourraient agir de manière irréfléchie, qu’ils pourraient regretter. Les Capricorne pourraient vivre une trahison très douloureuse qui les pousserait à s’isoler et à tout remettre en question. Les natifs de ce signe de Terre ne fonctionnent pas de la même manière et certains d’entre eux voudront tout quitter pour tout recommencer durant cette Pleine Lune en Bélier. Ils manqueront de rationalité et sont susceptibles d’être trahis par une personne qui compte beaucoup pour eux.