Astrologie: ces 03 signes du zodiaque pourraient rencontrer l’amour au cours du mois de novembre

Le mois de novembre 2022 marque un nouveau départ sur le plan sentimental pour les natifs de certains signes du zodiaque. Et pour cause, ces derniers vont rencontrer leurs âmes sœurs.

Certains natifs du zodiaque seront aux anges au cours de ce mois de novembre 2022. A en croire les prévisions astrales, ils vont faire la rencontre de leurs moitiés au cours de ce mois.

Lion

Chers natifs du signe du Lion, dévoilez vos émotions sans aucune retenue. Étant donné que le Soleil, votre planète maîtresse, est en Scorpion, cela veut dire que bientôt vos journées seront teintées de passion, de palpitations et de rencontres susceptibles de vous marquer à vie. Si vous êtes en couple et que vous devez faire vos preuves à l’être aimé, n’hésitez pas à vous investir corps et âme. Si la confiance est réciproque, vous pourrez orienter votre relation dans la même direction. Si vous avez vécu une période difficile, cela ne signifie pas que c’est pour toujours ! Vous avez la possibilité de guérir vos blessures ainsi que celles de votre partenaire en vous focalisant sur la communication positive. Faites des activités à deux, passez une journée en amoureux ou organisez un dîner en tête à tête… peu importe ce que vous faites, l’être aimé sera reconnaissant pour vos efforts.

Scorpion

Pour vous donner une petite idée sur votre situation amoureuse durant les jours à venir : ce serait paix, joie et épanouissement. Vous pouvez remercier Mars, votre planète dominante, car sa rétrogradation en Gémeaux, continuera d’avoir des effets positifs sur votre signe astrologique. En réalité, Scorpion, bientôt vous allez entamer un tout nouveau chapitre de votre relation. Si vous êtes ensemble depuis un certain temps et que vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure en officialisant votre relation, il est peut-être temps pour vous de parler plus sérieusement et aborder le sujet du mariage. D’ailleurs, il se peut que votre partenaire soit du même avis que vous et qu’il attend depuis longtemps que vous fassiez le premier pas. Méditez longuement sur cette décision et faites le nécessaire sans hésiter. Une sortie romantique à deux vous permettra de pimenter votre relation de couple. Toutefois, évitez de montrer votre amour sur les réseaux sociaux durant cette période, car cela risque de provoquer des problèmes inutiles.

Capricorne

Depuis que Saturne n’est plus en rétrograde, la déception et la séparation ne font plus partie de votre quotidien. Côté amour, si vous avez envie de renforcer votre relation avec votre partenaire, c’est le moment ou jamais. Mercure, Vénus et le Soleil, dominent le signe du Scorpion, alors profitez pleinement de ces transitions, car les prédictions astrales vous seront bientôt très favorables. Faites en sorte de passer la plupart de votre temps en compagnie de votre partenaire pour savourer et profiter au maximum des beaux moments. Si vous vous attendiez depuis longtemps à ce que l’être aimé soit reconnaissant pour vos efforts et vos sacrifices, vous serez très prochainement bien servi. Il se peut qu’il y ait quelques malentendus qui risquent de provoquer une dispute, mais cela ne vous affectera pas. Après tout, rappelez-vous que les disputes sont une preuve que le couple est vivant ! De plus, Capricorne, votre nature honnête et fidèle vous permettra de préserver votre relation amoureuse, quoi qu’il arrive. Si vous êtes mariés, vous aurez besoin de passer plus de temps l’un avec l’autre pour mieux vous comprendre.