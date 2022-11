Astrologie : 3 signes du zodiaque doivent s’attendre à un début de transformation à partir de ce 18 novembre 2022

Cette deuxième moitié du mois de novembre est sombre pour certains natifs du zodiaque. Mais ce n’est pas le cas pour d’autres. A en croire les prévisions astrales, trois profils zodiacaux doivent s’attendre à un début de transformation à partir de ce vendredi 18 novembre 2022.

Une vague de changement va bouleverser la vie de certains signes du zodiaque à partir de ce jour, vendredi 18 novembre 2022. Selon les experts, ces derniers peuvent s’attendre à des transformations positives. Voici les trois signes concernés.

Scorpion

Chers natifs de l’élément Eau, si vous remarquez des changements de dernière minute, n’ayez crainte, les astres tentent seulement de vous mettre sur la bonne voie, il suffit de leur faire confiance. Côté finances, Vénus en Sagittaire vous transformera en un aimant à argent. Pas la peine de vous poser la question, vous êtes prêt ! Faites alors preuve d’audace et acceptez ce changement du destin. Mercure passe en Sagittaire, c’est donc retour du calme, optimisme et joie de vivre. C’est le moment pour vous de choisir une nouvelle activité qui vous permettra de faire des rencontres et de vous entourer des bonnes personnes. Inutile de vous rappeler que vous êtes indomptable et que vous êtes capable de réaliser l’impossible, Scorpion.

Sagittaire

Vénus, Mercure et bientôt le Soleil dans votre signe. Préparez-vous donc à briller comme une étoile filante, Sagittaire. Le changement commence à partir de maintenant, alors guettez les bonnes opportunités que ce soit en amour ou en carrière. La plus belle période de l’année commence enfin et c’est à votre tour d’en profiter pleinement. Pendant ces transits, l’environnement au travail sera positif, vous serez enclin à atteindre vos objectifs et à solidifier votre carrière. Si on vous fait une offre intéressante, ne méditez pas longtemps sur le sujet et acceptez-la sans trop hésiter. Les astres sont présents à vos côtés et vous soutiennent. Ne pensez pas aux problèmes, faites-vous plaisir et ne vous privez de rien durant cette période !

Verseau

Vénus a fait son entrée dans le signe du Sagittaire depuis le 16 novembre. Vous sentirez une furieuse envie d’aider ceux qui sont dans le besoin. Faire de bonnes actions vous rendra heureux et fier. Cela dit, il n’y a aucun mal à mener une petite enquête de votre côté pour savoir comment votre argent sera utilisé avant d’en faire don. Mercure passe en Sagittaire ce 17 novembre, c’est le moment opportun de prendre votre courage à deux mains et sortir de votre zone de confort. Ces mouvements cosmiques vous permettront de surmonter vos problèmes financiers et vous apporteront beaucoup de chance. Que vous ayez envie d’investir dans une affaire ou de démarrer un nouveau projet, la rentabilité sera au rendez-vous. Le choix des astres a été porté sur vous, Verseau. Alors, saisissez cette chance pour mener à bien vos objectifs.