Astrologie: 03 signes du zodiaque auront le cœur brisé ce 08 mars 2023

Ce mercredi 8 mars 2023, journée au cours de laquelle, bon nombre de femmes célèbrent la journée internationale des droits ne sera pas rose pour certaines personnes, surtout les natives de trois signes du zodiaque. Découvrez les trois signes malchanceux de ce jour.

Trois signes du zodiaque seront malheureux à partir de ce mercredi 8 mars 2023. Et pour cause, ils subiront une déception amoureuse selon les prévisions astrologiques. Voici le trio qui aura le cœur brisé ce jour.

Gémeaux

Le Gémeaux est le premier signe à être touché par les effets négatifs des planètes en cette journée du 8 mars. Ce signe d’Air ressentira de l’impatience voire de l’agacement. Et cela aura des répercussions directes sur sa relation de couple. Sous le coup de la colère, le Gémeaux pourrait en effet prendre une décision à la hâte qui concerne son avenir amoureux. Ce signe qui est bien souvent en ébullition, devra apprendre à maîtriser sa colère et ne pas succomber à la provocation de son partenaire. De plus, le Gémeaux pourrait avoir du mal à écouter ce que l’autre personne a envie de lui dire.

Les planètes l’invitent à prendre le temps de la réflexion, de rester calme et de faire appel à son intuition pour mieux réagir. Le Gémeaux ne doit pas pour autant se décourager au risque de voir sa relation amoureuse partir en vrille. Il devra changer certaines habitudes et sortir de cet état d’esprit négatif. Une chose est sûre, quelle que soit l’issue de cette histoire, le Gémeaux pourra se relever facilement de cette peine de cœur !

Vierge

La Vierge fait également partie des signes malchanceux côté cœur. Le 8 mars, ce signe de Terre pourrait se sentir offensé par le comportement déplacé de son partenaire. Il pourrait alors réagir impulsivement, ce qui peut avoir des conséquences irréversibles sur sa relation.

Par ailleurs, la communication ne sera pas au beau fixe. La Vierge pourrait ainsi blâmer son partenaire de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour entretenir de bons rapports de couple. Résultat : elle se retrouve en plein cœur de disputes houleuses et interminables avec sa moitié. Ce signe pointilleux n’aura pas d’autre choix que de se mettre en retrait de toutes les tensions qui pourraient profondément l’affecter.

Mais cela n’empêchera pas pour autant le signe de la Vierge d’explorer le monde, de tenter de nouvelles expériences et d’aller à la rencontre de nouvelles personnes. Si la monotonie s’installe au sein du couple, la journée du 8 mars sera peut-être l’occasion de rallumer les flammes de l’amour qui sommeillent à l’intérieur de ce signe romantique !

Balance

Pour le signe de la Balance, la journée du 8 mars sera rythmée par des disputes et des incompréhensions. Son comportement imprévisible pourrait provoquer de multiples conflits autour de lui. Une situation qui pourrait affecter d’une manière ou d’une autre son partenaire qui sera déçu de son attitude volatile et fougueuse.

Malgré leurs récentes disputes, la Balance n’hésitera pas à répondre présente aux invitations des autres et à profiter des petits plaisirs du quotidien. Cette attitude détachée risque alors de déplaire à son partenaire. Les astres invitent alors la Balance à marquer une pause pour revoir son comportement et opérer des changements positifs dans sa vie amoureuse.

Si ce signe d’Air reste flexible et à l’écoute des besoins de son partenaire, il pourrait avoir toutes les chances de sortir du chagrin et d’aller de l’avant !