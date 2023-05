Astro: Horoscope du mois de mai 2023

- Publicité-

Amour, travail, forme et finance, rien n’échappe aux astres qui prévoient bien des surprises aux signes du zodiaque. Qui devrait en profiter le plus ? Quels signes peuvent s’attendre à tomber sous le charme d’une connaissance, ou changer de carrière professionnelle ? Découvrez les prévisions des astres pour vous au cours de ce mois de mai 2023.

Bélier

En couple, votre relation est carrément torride ! Célibataire, votre cœur à prendre ne le sera plus pour très longtemps. Les rencontres vont se multiplier dans les prochains temps et certaines ne vous laisseront pas de marbre. Vous avez une santé de fer, mais il vous faut essayer d’être davantage à l’écoute de votre corps. Il pourrait montrer dans les prochaines semaines quelques signes de fatigue ; ne les ignorez pas ! Au travail, n’hésitez pas à faire des propositions audacieuses qui pourront être acceptées par votre direction. Après tout, vous adorez les challenges ! Ce mois-ci sera particulièrement bénéfique pour vos finances. Restez vigilant et ne faites pas n’importe quoi.

Taureau

En couple, ce mois marque une période de transition, avec des décisions radicales. Célibataire : c’est un mois agité émotionnellement qui vous attend. Ce mois-ci, la fatigue s’accumule, il va falloir tout miser sur la récupération, le repos. Au travail, les choses vont bouger ! Et cela ne vous fera peut-être pas plaisir. Vous allez réaliser que la routine n’était pas une si mauvaise chose et vous risquez de le regretter. Le mois sera marqué par une dépense imprévue. Vous craignez de ne pas pouvoir y faire face, et cela vous inquiète. Rassurez-vous, car les solutions ne manquent pas. La bonne gestion globale de votre épargne vous vaut les faveurs de votre banquier, et, de manière générale, vous êtes plutôt prévoyant, vous devriez surmonter ce coup dur.

- Publicité-

Gémeaux

En couple, vous avez l’impression que l’être aimé vous force la main. Ses demandes sont très insistantes. Heureusement, la fin du mois va évoluer… Les célibataires, eux, sont sous tension. Leurs sens sont chamboulés, démultipliés, ils sont prêts à s’enflammer et à rencontrer LA personne qui fera réellement vibrer leur cœur. Si vous constatez une petite baisse de moral au cours des prochaines semaines, chassez la grisaille en allant faire du shopping ou en rencontrant des proches. Votre vie sociale est toujours source de joie et de légèreté. Alors, profitez-en et multipliez les sorties. Si vous arrivez à ne pas vous laisser influencer par les mauvaises langues et les pessimistes, un beau projet devrait voir le jour ce mois-ci. Vous avez de la chance. Nul besoin de dépenser dans des jeux d’argent et de hasard pour le prouver. Vous aurez prochainement de bonnes surprises sur le plan financier.

Cancer

Inutile de vous prendre la tête pour tout ce qui concerne l’amour ce mois-ci. Tout ira divinement bien. Votre santé sera en dents de scie, mais vous retrouverez de la stabilité en fin de mois. Vous semblez un peu las de votre travail et du secteur dans lequel vous travaillez ce mois-ci. Bien entendu que le changement fait peur, mais si c’est pour le mieux et être serein à la fin de la journée, alors qu’attendez-vous ? Les rentrées d’argent pourraient être très satisfaisantes, voire excellentes, mais gare aux dépenses qui pourraient augmenter. Il ne sera pas bon de laisser libre cours à votre fièvre acheteuse !

Lion

En couple, si la monotonie vous chagrine, n’oubliez pas qu’un peu de fantaisie suffit à la chasser. Si vous êtes célibataire, votre résolution à profiter de votre célibat pourrait être perturbée par une rencontre inattendue. Vos articulations sont très sollicitées, et votre dos également. Attention à ne pas présumer de vos forces en portant des charges trop lourdes. Faites également attention à votre posture, protégez-vous. Votre manque de diplomatie pourrait finir par vous nuire au bureau. Certes, il n’est pas facile de faire équipe avec des personnes qu’on n’apprécie guère, mais pour le bon suivi des dossiers, il faut apprendre à faire avec. Vous hésitez entre raison et évasion. Changer d’ordinateur ou programmer des vacances ? Et si la solution était de faire une formation ?

- Publicité-

Vierge

Pour les personnes en couple, vous ne manquerez pas d’amour, de petites attentions et de bienveillance envers l’autre. Célibataire, vous n’avez pas la tête à l’amour et préférez vos relations amicales pour l’instant. Excellente santé, exception faite d’une certaine nervosité. Celle-ci consumera une énergie que vous pourriez dépenser de manière bien plus positive. Grâce à un regain de créativité, vous mettrez en place des projets ambitieux et novateurs. Vous ne serez pas seul dans cette aventure, à condition de vous entourer de personnes de confiance. Après une période un peu tendue financièrement, vous allez réussir à mettre un peu d’argent de côté pour pouvoir parer à toute dépense imprévue. Résistez à l’envie d’utiliser cet argent pour vos loisirs, car il est très possible que vous en ayez besoin très bientôt.

Balance

En couple, vous êtes définitivement in love de votre partenaire. Célibataire, vous rêvez d’une histoire comme dans les films romantiques. Pourquoi ne pas renouer avec la sieste ? Un coup de mou, et vous sentez que vous êtes irritable. Ne laissez pas le stress et la fatigue s’installer. Couchez-vous plus tôt. Tournez sept fois la langue dans votre bouche avant de prendre la parole. Il est donc question pour vous de rester à l’écoute de votre voix intérieure. Ainsi, vous parviendrez à vous frayer un chemin sûr au milieu des tergiversations et des réunions sans fin. Au final, soyez-en convaincu : vous tirerez de jolis bénéfices de cette situation opaque. On dit que l’argent ne fait pas le bonheur, mais qu’il y contribue, et ça, vous l’avez bien compris. Il va donc falloir faire des économies durant le prochain mois si vous souhaitez améliorer votre situation financière.

Scorpion

En couple, vous chercherez à consolider votre relation par tous les moyens. Fixez-vous des dates pour entreprendre de nouvelles expériences ensemble, mais pensez aussi à passer du temps chacun séparément. Célibataire, il se pourrait bien que vous fassiez des rencontres dans des endroits insolites au cours de ce mois. Vous inaugurez une période propice à une forme enviable. Dès le réveil, vous rechignez à vous lever et à prendre la route du travail. Pour contrer cet état d’esprit, essayez de vous fixer de nouveaux objectifs. Surveillez vos dépenses, ralentissez le rythme. Avez-vous vraiment besoin de toutes ces choses qui vous font envie ?

- Publicité-

Sagittaire

Ce mois-ci, ceux qui sont en couple vont apprendre à redécouvrir leur partenaire au détour de conversations riches. Pour les célibataires, ce mois sera l’occasion de faire une introspection et de mieux comprendre les mécanismes qui ont mené leurs précédentes relations à l’échec. Attendez-vous à accuser le coup d’une vie trop trépidante. Si vous avez vécu les dernières semaines à cent à l’heure, celles qui arrivent se dérouleront sous fond de grosse fatigue. Si le quotidien ne vous laisse pas beaucoup de répit entre le travail, l’entourage et les diverses activités, veillez tout de même à vous accorder plus de repos. Créatif en diable, vous redoublerez d’idées innovantes et originales. Vous pourriez recevoir une belle augmentation grâce à vos efforts au travail ou par chance. Félicitations pour cette nouvelle rentrée d’argent !

Capricorne

Célibataires, il y a de l’amour dans l’air. La période est favorable aux rencontres significatives. En couple, l’amour donne des ailes. Vous vous sentez capable d’affronter toutes les épreuves. Physiquement, vous vous sentez un peu à la traîne. Il vous manque quelques heures de sommeil. Au travail, les jours se suivent et ne se ressemblent pas ce mois-ci. On semble vous mettre des petits bâtons dans les roues et cela vous stresse. Ne vous en faites pas, la vie est faite de hauts et de bas, mais rien d’insurmontable. Ce mois-ci, votre côté cigale va prendre le dessus ! Si vos finances étaient plutôt au beau fixe jusque-là, cela risque bien de changer avec votre comportement. Essayez de ne plus acheter sur un coup de tête et réfléchissez à deux fois avant de passer en caisse.

Verseau

Pour les couples, c’est un peu les montagnes russes ce mois-ci. Vous êtes très amoureux un jour, puis vous vous disputez le lendemain. Célibataires, vous avez besoin de changer d’air. Vous envisagez de partir en voyage ou de rejoindre un groupe de sorties en pleine nature. C’est une excellente idée qui vous aidera à y voir plus clair sur le futur de votre vie amoureuse… Votre santé sera bonne ce mois-ci, mais il faudra veiller à maintenir un mode de vie sain. Ce n’est véritablement pas la bonne période pour tout ce qui concerne le travail et vous allez vite vous en rendre compte ! Cela ne durera pas. Sur le plan financier, il y aura quelques turbulences. On reste serein et on pense aux mois prochains !

Poisson

En couple, vous chercherez à consolider votre relation par tous les moyens. Célibataire, il se pourrait bien que vous fassiez des rencontres dans des endroits insolites au cours de ce mois. Ne vous posez pas trop de questions et foncez ! Physiquement, vous vous sentez un peu à la traîne. Il vous manque quelques heures de sommeil. Pour éviter de trop angoisser durant la nuit, pratiquez des activités relaxantes avant de dormir. Au travail, attention aux excès de confiance. L’outrecuidance pourrait vous faire faire des erreurs ou susciter des critiques négatives autour de vous. Sur le plan financier, il y aura quelques turbulences. Néanmoins, pas de panique à bord, car vous parviendrez largement à couvrir ces quelques aléas du quotidien.

Articles similaires