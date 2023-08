« Assez d’amateurisme irresponsable », Mélenchon oppose à Macron une intervention au Niger

Alors que la perspective d’une intervention militaire au Niger divise la communauté internationale, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, adresse une mise en garde sévère à Emmanuel Macron.

Dans un communiqué émis ce mercredi 16 août 2023, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, a exprimé son désaccord catégorique avec une éventuelle intervention militaire au Niger. Il a critiqué ce qu’il qualifie d’« amateurisme irresponsable », appelant le président français Emmanuel Macron à ne pas s’engager dans une expédition militaire contre la décision de l’Union Africaine.

Samedi 12 août 2023, Mélenchon a déjà averti des dangers potentiels d’une telle intervention. Il a évoqué la possibilité que celle-ci renforce le pouvoir militaire au Niger, ainsi que la colère dirigée contre la France dans la région. Il a également souligné le risque d’une demande similaire d’interventions dans d’autres pays confrontés à des pouvoirs similaires. Mélenchon a mis en garde contre l’isolement potentiellement résultant de cette décision et a plaidé pour une action réfléchie, tenant compte des conséquences à long terme.

- Publicité-

La position de Mélenchon intervient alors que la réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) est prévue pour les 17 et 18 août prochains afin de discuter d’une intervention militaire au Niger. Cependant, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine a décidé de rejeter l’utilisation de la force pour rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays. Une position qui, bien que définitive, soulève des questions sur l’efficacité et les conséquences d’une éventuelle action militaire.