Assemblée Générale de la CAF: le Bénin accueille l’événement pour la première fois

Le 13 juillet prochain aura lieu la 45ème assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Et c’est le Bénin qui a été choisi pour abriter l’événement.

Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueillera la 45ème Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CAF le 13 juillet 2023. L’information a été apportée par la CAF elle-même qui a précisé que c’est pour la première fois que le Bénin accueillera une telle assemblée.

» La CAF se réjouit de travailler en étroite collaboration avec la Fédération béninoise de football, le gouvernement béninois et les diverses parties prenantes pour accueillir ses Associations Membres à Cotonou. Le Bénin avait accueilli la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2021 entre la JS Kabylie (Algérie) et le Raja Club Athletic (Maroc). » a écrit l’association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d’Afrique.

La 44ème Assemblée Générale de la CAF s’était tenue à Arusha, en Tanzanie. «Le succès et la croissance de la CAF et du football Africain dépendent du succès et de la croissance du football dans chacun des pays des Associations Membres. Encourager et construire des partenariats impliquant nos Associations Membres, leurs Gouvernements et le secteur privé est un objectif important de la direction de la CAF et de bons progrès ont été réalisés dans plusieurs pays à cet égard. « avait déclaré le Président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, lors de cette 44ème Assemblée Générale de la CAF.