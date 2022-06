« Arrêtez! J’ai parlé de ça en rigolant », la mise au point de Mané sur son avenir

Face à la presse ce samedi après la victoire du Sénégal contre le Bénin (3-1) lors de la première journée des qualifications pour la CAN 2023, Sadio Mané a fait volte-face après avoir laissé entendre qu’il quitterait Liverpool cet été.

En conférence de presse vendredi dernier, à la veille de la rencontre contre le Bénin, Sadio Mané avait laissé entendre qu’il quitterait Liverpool cet été. « 60 pour cent des sénégalais veulent que je quitte Liverpool. N’est ce pas ce que vous voulez ? Et je ferai ce que vous voulez », avait t-il assuré. Avant d’ajouter : « vous verrez par vous même ce qui va se passer, le meilleur reste à venir ».

Mais après la victoire des siens ce samedi contre les Ecureuils du Bénin, Mané est revenu sur ses propos confus. Le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal assure qu’il avait prononcé ses mots en rigolant et qu’il était toujours sous contrat avec les Reds.

« Arrêtez! J’ai parlé de ça hier en rigolant, avec une pointe d’humour et cela a fait le tour du monde. Maintenant il faut s’arrêter là (rires). On verra ce qui va se passer. Je suis encore sous contrat avec Liverpool. C’est un club que je respecte. Les fans m’ont adopté depuis le premier jour. Pour ce qui est de l’avenir, on verra bien », a lâché le champion d’Afrique.

Le feuilleton autour de l’avenir de Sadio Mané va se poursuivre encore un peu apparemment. Pour rappel, l’attaquant sénégalais est pisté par plusieurs cadors européens notamment le Bayern Munich et le PSG. Le Real Madrid, champion d’Europe en titre, tiendrait également un œil sur l’évolution de ce dossier.