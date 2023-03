Armes nucléaires en Biélorussie: la Russie poursuit son plan malgré les critiques occidentales

La Russie a confirmé son intention de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, malgré les protestations des pays occidentaux. Le Kremlin a déclaré que les critiques ne changeraient pas les plans de Moscou concernant ce déploiement.

Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réaffirmé lundi, que les préparatifs de déploiement d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie commenceraient dès le mois prochain, comme annoncé par le président russe Vladimir Poutine samedi dernier. Les pays occidentaux ont exprimé leur préoccupation et leur opposition à ce plan, arguant que cela aggraverait la situation sécuritaire en Europe.

Le déploiement d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie est une décision controversée qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la stabilité et la sécurité en Europe. La Biélorussie est un pays situé à la frontière de l’Union européenne et est actuellement en proie à des tensions politiques et économiques. Les critiques craignent que le déploiement d’armes nucléaires ne fasse qu’aggraver ces tensions et ne mette en danger la paix et la sécurité en Europe.

La décision de la Russie de poursuivre son plan de déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie malgré les critiques occidentales est préoccupante. Les pays occidentaux ont appelé la Russie à reconsidérer cette décision, mais il semble que cela n’aura pas d’impact sur les plans de Moscou. Il est donc essentiel que les pays concernés travaillent ensemble pour trouver une solution pacifique à cette situation délicate et éviter toute escalade de la violence.