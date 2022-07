Après Sassou Nguesso, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov chez Yoweri Museveni

Ce lundi 25 juillet au soir, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé en Ouganda, troisième étape de sa tournée africaine, a annoncé une porte-parole de la diplomatie russe.

Après l’Egypte et le Congo, le diplomate russe est arrivé en Ouganda. et en Ethiopie. Selon l’agence de presse russe TASS, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« À Entebbe, Sergueï Lavrov a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni », a écrit mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur son compte Telegram, en appuyant son texte par plusieurs photos. L’Ouganda est la troisième étape de la tournée du ministre russe des Affaires étrangères en terre africaine.

L’ambassade de Russie en Ouganda a indiqué sur Twitter que la visite devrait commencer le 25 juillet. Selon Mme Nabusayi, attachée de presse principale du président ougandais Yoweri Museveni, pendant son séjour en Ouganda, M. Lavrov s’entretiendra avec le président Museveni et une délégation gouvernementale.

La visite en Afrique intervient avant le deuxième sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir en Ethiopie en octobre-novembre 2022. Le premier sommet s’est tenu en octobre 2019. L’Afrique est également courtisée par l’Occident cette semaine, le président français Emmanuel Macron devant se rendre au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau et l’envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l’Afrique, Mike Hammer, étant en route pour l’Égypte et l’Éthiopie.